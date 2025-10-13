La fecha se inició este domingo, continúa lunes, viernes y sábado para concluir el próximo domingo 19 de octubre
Programación y Resultados Liga de Primera 2025 – Fecha 24
Sábado 11 de octubre
- 15:00 Unión Española 4-2. Huachipato – Santa Laura U-SEK
Goles: 1-0, 17′ Franco Ratotti (UE); 2-0, 39′ Pablo Aránguiz (UE); 3-0, 45+1′ Ignacio Jeraldino (UE); 3-1, 60′ Lionel Altamirano de penal (HUA); 4-1, 64′ Ignacio Jeraldino (UE); 4-2, 71′ Cris Martínez de penal (HUA)
Lunes 13 de octubre
- 16:00 Universidad de Chile vs. Palestino – Santa Laura U-SEK
Viernes 17 de octubre
- 18:00 Audax Italiano vs. Unión La Calera – Bicentenario La Florida
- 20:30 Deportes Iquique vs. O’Higgins – Tierra de Campeones
Sábado 18 de octubre
- 15:00 Deportes La Serena vs. Ñublense – La Portada
- 17:30 Deportes Limache vs. Cobresal – Municipal Lucio Fariña
Domingo 19 de octubre
- 12:30 Coquimbo Unido vs. Colo Colo – Francisco Sánchez Rumoroso
- 15:00 Everton vs. Universidad Católica – Sausalito
