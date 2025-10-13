Esta es la programación completa y los resultados de la Fecha 21 del Torneo de Ascenso
SÁBADO 11 DE OCTUBRE
Estadio: Lucio Fariña Fernández
Santiago Wanderers 2:2 Deportes Concepción
Goles: 1-0, 27′ Joaquín Silva (SW); 1-1, 33′ Josue Ovalle (CON); 2-1, 45+6′ Joaquín Pereyra (SW); 2-2, 80′ Angel Gillard (CON)
Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla
Deportes Copiapó 3:1 San Marcos de Arica
Goles:1-0, 46′ Thomas Jones (COP); 1-1, 51′ Camilo Melivilu (SMA); 2-1, 80′ Thomas Jones (COP); 3-1, 90+5′ Thomas Jones (COP)
Estadio: Municipal de San Bernardo
Magallanes 0:1 Santiago Morning
Gol: 0-1, 9′ Kevin Vásquez (SM) Incidencias: 13′ Expulsado Matías Osorio (MAG); 72′ Expulsado Manuel Vicuña (MAG); 90+4′ Expulsado Bruno Valdés (MAG); 90+4′ Expulsado Gonzalo Santelices (SM)
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Estadio: Municipal de San Felipe
Unión San Felipe 0-0 Deportes Santa Cruz
Goles: No hubo
Estadio: Zorros del Desierto
Cobreloa 2-1 Deportes Temuco
Goles: 0-1, 36′ Roberto Riveros (TEM); 1-1, 85′ Álvaro Delgado, de penal (COB); 2-1, 90+4′ César Huanca (COB) Incidencia: 57′ Expulsado Rodolfo González (COB)
Estadio: Ester Roa Rebolledo
Universidad de Concepción 2-0 Curicó Unido
Goles:1-0, 70′ Luis Rojas (UDEC); 2-0, 75′ Yerco Oyanedel (UDEC)
LUNES 13 DE OCTUBRE
Estadio: Lucio Fariña Fernández
San Luis -:- 20:00 Deportes Recoleta
Estadio: Fiscal de Talca
Rangers -:- 20:00 Antofagasta
/José Pablo Verdugo