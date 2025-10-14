Vea y escuche a Iván Morales entrevista por TNT Sports Argentina
"ESTUVIMOS HABLANDO EN LA HABITACIÓN DE QUE IBA A HACER UN GOL"
Iván Morales, autor del gol del triunfo de Sarmiento ante River, reveló la charla que tuvo con Elián Giménez en la concentración #LPFxTNTSports pic.twitter.com/X6ofr5f6tQ
— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025
