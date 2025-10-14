Mary Valencia Valencia nación en Antioquia, Colombia, el 8 de febrero del 2003 y a los 11 años se trasladó a Chile junto a su madre para radicarse en Viña del Mar. Destacando en el fútbol escolar fue ficahada por Santiago Wanderers el 2018 y el 2021, tras obtener la nacionalidad chilena fue contratada por Santiago Morning. A comienzos del presente año fue incorporada como gran refuerzo de Colo Colo, donde ha respondido con creces, segun lo reflejan los siguientes números:
EL GOL ANTE LIBERTAD, PARA LA CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES
Mary Valencia goltukulu
📹@LibertadoresFEM#AmulepeLogko#LibertadoresFEM pic.twitter.com/BdObnHKDXz
— Amulepe Logko ✸ / amulepelogko.bsky.social (@AmulepeLogko) October 12, 2025
SUS NÚMEROS EN COPA LIBERTADORES
SUS GOLES EN EL AÑO 2025
