El conductr de televisión ya había imitaciones anteriores de su colega que trabaja en Megavisión.

Y ahora repitió en Fiebre de Baile de Chilevisión

La humorada tuvo buena acogida de parte de la crítica, pero no pasó lo mismo con redes sociales, que reaccionaron de esta manera frente a la situación:

Viñuela quiere convencernos a la fuerza de que es buen imitador #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/dj6Nmzjzoh — 𝙋𝘼𝙍𝘿𝙊𝙙𝙞𝙗𝙪𝙟𝙤 (@pardodibujo) October 14, 2025

¿Quien chucha le dijo a Viñuela que era Chistoso? No se parece en nada a Neme, no la

Voz le sale.#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/2yf19Csj07 — Emiliano Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) October 14, 2025

Y el Viñuela no tiene pega que tiene que andar pituteando haciendo ese ridiculo #FiebreDeBaileChv pic.twitter.com/zLKvGU2Mw3 — Andres Vargas (@andv1p3) October 14, 2025

Viñuela para por favor, no es chistoso #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/RCVBM0COd4 — gloria naveigyal (@badyels) October 14, 2025

Alguien realmente pensó q ver a Viñuela imitando a Neme era una buena idea? #FiebreDeBaileCHV — Naty Varela (@Varela_Natalia) October 14, 2025

ay no están de nuevo tratando de meter a viñuela en los canales grandes basta a nadie le importa este fome ya #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/5rhioQJHPM — n e l l a (@derykiss) October 14, 2025

