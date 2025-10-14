Esos fueron los resultados de la Fecha 21 del Torneo de Ascenso

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña Fernández

Santiago Wanderers 2:2 Deportes Concepción

Goles: 1-0, 27′ Joaquín Silva (SW); 1-1, 33′ Josue Ovalle (CON); 2-1, 45+6′ Joaquín Pereyra (SW); 2-2, 80′ Angel Gillard (CON)

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla

Deportes Copiapó 3:1 San Marcos de Arica

Goles:1-0, 46′ Thomas Jones (COP); 1-1, 51′ Camilo Melivilu (SMA); 2-1, 80′ Thomas Jones (COP); 3-1, 90+5′ Thomas Jones (COP)

Estadio: Municipal de San Bernardo

Magallanes 0:1 Santiago Morning

Gol: 0-1, 9′ Kevin Vásquez (SM) Incidencias: 13′ Expulsado Matías Osorio (MAG); 72′ Expulsado Manuel Vicuña (MAG); 90+4′ Expulsado Bruno Valdés (MAG); 90+4′ Expulsado Gonzalo Santelices (SM)

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal de San Felipe

Unión San Felipe 0-0 Deportes Santa Cruz

Goles: No hubo

Estadio: Zorros del Desierto

Cobreloa 2-1 Deportes Temuco

Goles: 0-1, 36′ Roberto Riveros (TEM); 1-1, 85′ Álvaro Delgado, de penal (COB); 2-1, 90+4′ César Huanca (COB) Incidencia: 57′ Expulsado Rodolfo González (COB)

Estadio: Ester Roa Rebolledo

Universidad de Concepción 2-0 Curicó Unido

Goles:1-0, 70′ Luis Rojas (UDEC); 2-0, 75′ Yerco Oyanedel (UDEC)

LUNES 13 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña Fernández

San Luis 0-0 Deportes Recoleta

Goles: No hubo

Estadio: Fiscal de Talca

Rangers 2-0 Antofagasta

Goles:1-0, 6′ Javier Araya (RAN); 2-0, 69′ Matías Sandoval (RAN); 1-2 90+2´Tobías Figueroa (DA)

/José Pablo Verdugo