Vea y escuche la conversación de Felipe Correa con el panel de ESPN, donde ratificó que por lo que resta del año el DT deLa Roja es Nico Córdova. «El 2026 tomaremos una decisión definitiva», dijo el Gerente de Selecciones de la ANFP

"LA DECISIÓN DEL TÉCNICO LA VAMOS A TOMAR EL PRÓXIMO AÑO"

Felipe Correa, Gerente de selecciones de La Roja, habló sobre la búsqueda del nuevo DT para el combinado nacional.

