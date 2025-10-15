Para la Liguilla que determina el segundo descenso, sólo tiene prácticamente asegurada su participación: Copiapó o la U de Conce, Cobreloa y en alguna medida San Marcos de Arica. Los otros cupos los disputarán Wanderers, Concepción, Antofagasta, Rangers, San Luis y Deportes Recoleta

En la parte baja de la Tabla si Santiago Morning recupera los 9 puntos que le restó el Tribunal de Disciplina, deja a Santa Cruz, San Felipe, Curicó Unido y Deportes Temuco colgando de un hilo en su afán por mantener la categoría

Así está la Tabla de Posiciones en Primera B