Lo oucrrido ayer en la cita de ENADE dio para todo. Incluso para memes.

En ese aspecto, quien llevó la delantera por lejos fue la candiata comunista Jeanette Jara cuando prometió combatir…¡la seguridad pública»

Vea y escuche ese momento:

Jeanette promete combate a la seguridad pública 😉

DorothyPerez #JeannetteJara pic.twitter.com/CaG4pzrkVj — SirGalahad ⚔️ 🐴 (@Sirgalahad79) October 14, 2025

También quedó para el anercdotario la intervención vía telemática de Gabriel Boric dede Roma.

Haciendo alusión al Papa papa León XIV estaba diciendo: «Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que de control de los estados encargados de velar por el bien común». Fue entonces que la pérdida de señal dejó al Mandatario incomunicado.

Al retornar tras unos minutos, ironizó expresando: «Espero que esto no sea una señal divina de que se está enojando, porque utilizo estas palabras para este momento, pero creo que es importante traerlas al ruedo porque son una interpelación que creo que nos mueve».

El accidentado discurso del Presidente Boric desde Italia en Enade 2025: “Podemos hacerlo todo, Chile no se cae a pedazos como algunos creen” » https://t.co/JT05f6oA0i pic.twitter.com/CPN7aA30Pv — The Clinic (@thecliniccl) October 14, 2025

