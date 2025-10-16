Habrá que seguir esperando para volver a ver una nueva final del mundo entre Argentina y Francia. La posibilidad apareció cuando estas dos selecciones se metieron en la semifinal del Mundial Sub 20, pero en la tarde de este miércoles les Bleus cayeron por penales ante Marruecos y le dijeron adiós a su sueño mundialista, además de perder la chance de una final contra la Albiceleste.

La última había sido en Qatar 2022, en aquella que es recordada por muchos como la mejor final de una Copa del Mundo en la historia. El encuentro que terminó con Argentina levantando el trofeo mundialista despertó una especie de rivalidad, por lo que se encendieron las alarma ante la chance de una posible revancha cuando ambos se metieron en semifinales.

Sin embargo, todo quedará en supuestos, porque el combinado francés no logró superar a la Selección de Marruecos en la semifinal del Mundial Sub 20. El elenco africano se impuso por penales luego de empatar 1-1 en Valparaíso y consiguió su primera clasificación a una final de la cita ecuménica, en donde jugará contra la Selección Argentina. El 1-0 cayó en 32 minutos de juego, luego de que el árbitro del encuentro sancionara penal para Marruecos. El atacante Yassir Zabiri lo ejecutó con un zurdazo que se fue cruzado por demás, impactando en el palo. Sin embargo, el arquero francés Lisandru Olmeta voló para ese mismo lado y tras rebotar en el poste la pelota le pegó en la espalda, en una especie de carambola que terminó en gol de los africanos. Marruecos desperdició chances claras para estirar la ventaja durante el final de la primera parte, aunque Francia también tuvo la suya. Sin embargo, el 1-0 duró hasta los 59 minutos de juego, cuando el conjunto francés, que salió a jugar el complemento con todo, armó una gran jugada hilvanando pases que terminó con la definición de Lucas Michel para poner el 1-1. Lucas Michel, autor del gol de Francia. (EFE/ Adriana Thomasa) Ambos pudieron imponerse, pero el tiempo reglamentario terminó en igualdad y la historia tuvo que pasar a definirse en el tiempo extra. En el desenlace de la prórroga, Francia sufrió la expulsión por doble amarilla de Rabby Nzingoula, la cual lo condicionó bastante para los minutos finales. No obstante, tuvo y desperdició las dos chances más claras del alargue, por lo que todo se resolvió mediante la tanda de penales. Para la definición, el entrenador marroquí optó por poner en el arco a Abdelhakim El Mesbahi en lugar de Ibrahim Gomis y no le salió nada mal. Porque el arquero que ingresó sobre el cierre del partido le tapó el último penal a Djylian N’Guessan para que Marruecos se impusiera por 5-4 en la tanda y se gane así la clasificación a la final de la Copa del Mundo juvenil, la primera en toda su historia. El festejo de los jugadores de Marruecos tras el penal atajado por El Mesbahi. (AP Photo/Andre Penner)

/José Pablo Verdugo