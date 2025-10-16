Con los tres países anfitriones con su lugar asegurado, ya hay 28 selecciones que se han unido a la lista de clasificados a través de sus respectivas eliminatorias.

Los anfitriones

México, Estados Unidos y Canadá son los tres primeros equipos con boleto directo. México se convierte en el primer país en organizar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), mientras que Estados Unidos será sede por segunda vez (1994 y 2026) y Canadá hará su debut como anfitrión.

Clasificados de Asia (AFC)

La Selección de Japón fue la primera en asegurar su lugar por la vía de las Eliminatorias, el 20 de marzo de 2025. Los nipones, que disputarán su octava Copa del Mundo consecutiva, sellaron su pase tras vencer 2-0 a Bahréin.

Otros tres países asiáticos consiguieron su boleto el 5 de junio de 2025: Uzbekistán empató 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos y logró su clasificación. Corea del Sur también aseguró su participación, manteniendo una racha ininterrumpida de Mundiales desde 1986. Por su parte, Jordania se convirtió en el debutante número 82 en la historia de la Copa del Mundo.

En la jornada del 25 de marzo, Irán se unió a la lista al empatar 2-2 con Uzbekistán. Finalmente, el 14 de octubre inscribieron su nombre en la cita mundialista Qatar y Arabia Saudita.

Clasificados de CONMEBOL

Argentina se aseguró su lugar el 25 de marzo gracias al empate entre Bolivia y Uruguay, y disputará su 19a Copa del Mundo. El 10 de junio, Brasil se sumó al derrotar 1-0 a Paraguay, mientras que Ecuador selló su pasaje con un empate 0-0 ante Perú.

Finalmente, el 4 de septiembre, Colombia (tras golear 3-0 a Bolivia), Uruguay (con un 3-0 a Perú) y Paraguay (con su 0-0 ante Ecuador) consiguieron su clasificación.

Clasificados de Oceanía (OFC)

Nueva Zelanda fue el segundo equipo en clasificarse por Eliminatorias, el 24 de marzo de 2025. Los All Whites vencieron 3-0 a Nueva Caledonia en la final de la clasificación de Oceanía, con goles de Michael Boxall, Kosta Barbarouses y Elijah Just. Esta será su tercera participación en un Mundial.

Clasificados de África (CAF)

El 5 de septiembre, Marruecos aseguró su boleto al vencer a Níger en un partido clave de las eliminatorias africanas, con lo que garantizó el primer lugar de su grupo y la clasificación directa.

El siguiente boleto de este grupo lo consiguió Túnez el 8 de septiembre, tras imponerse 1-0 ante Guinea Ecuatorial con un gol de Mohamed Ali Ben Romdhane en el minuto 95.

Egipto logró su pasaporte el miércoles 8 de octubre de 2025, mientras que Argelia lo hizo un día después. Por último, Ghana lo hizo el 12 de octubre y Cabo Verde por primera vez un día después. En tanto, la jornada del 14 de octubre puso el nombre de Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

La legión europea

Inglaterra con un andar arrollador y dos fechas de anticipación se convirtió en el primer país europeo en clasificarse al Mundial 2026 el martes 14 de octubre de 2025. Los Tres Leones apabullaron a Letonia por 5-0 y tras seis jornadas suman puntaje ideal en el Grupo K y mantienen su valla invicta en las Eliminatorias UEFA.

TODOS LOS CLASIFICADOS A LA COPA DEL MUNDO 2026

# SELECCIÓN CLASIFICACIÓN CONFEDERACIÓN TORNEOS DISPUTADOS 1 Estados Unidos 13/06/2018 CONCACAF 12 1 México 13/06/2018 CONCACAF 18 1 Canadá 13/06/2018 CONCACAF 3 4 Japón 20/03/2025 ASIA 8 5 Nueva Zelanda 24/03/2025 OCEANIA 3 6 Irán 25/03/2025 ASIA 7 7 Argentina 25/03/2025 Conmebol 19 8 Uzbekistán 05/06/2025 ASIA 1 (debutante) 9 Corea del Sur 05/06/2025 ASIA 12 10 Jordania 05/06/2025 ASIA 1 (debutante) 11 Australia 10/06/2025 ASIA (Oceania) 7 12 Brasil 10/06/2025 Conmebol 23 13 Ecuador 10/06/2025 Conmebol 5 15 Colombia 04/09/2025 Conmebol 7 14 Uruguay 04/09/2025 Conmebol 15 16 Paraguay 04/09/2025 Conmebol 9 17 Marruecos 05/09/2025 ÁFRICA 7 18 Túnez 08/09/2025 ÁFRICA 7 19 Egipto 08/10/2025 ÁFRICA 4 20 Argelia 09/10/2025 ÁFRICA 5 21 Ghana 12/10/2025 ÁFRICA 5 22 Cabo Verde 13/10/2025 ÁFRICA 1 (debutante) 23 Sudáfrica 14/10/2025 ÁFRICA 4 24 Qatar 14/10/2025 ASIA 2 25 Inglaterra 14/10/2025 UEFA 17 26 Arabia Saudita 14/10/2025 ASIA 7 27 Costa de Marfil 14/10/2025 ÁFRICA 4 28 Senegal 14/10/2025 ÁFRICA 4

NOTA: EN EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES YA SE INCLUYE LA EDICIÓN 2026

