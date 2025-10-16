Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, vuelve a generar polémica con el anuncio de su libro de memorias You Thought You Knew, que saldrá a la venta el próximo 21 de octubre. En la obra, el exbailarín y DJ de 47 años comparte detalles de su vida personal y profesional, incluyendo un episodio ocurrido durante su relación con la estrella del pop.

Según un extracto exclusivo publicado por USA Today el 15 de octubre, Federline afirma que sorprendió a Spears con una de sus bailarinas, Teresa Espinosa, durante la gira Onyx Hotel Tour en 2004, cuando ambos recién comenzaban su romance.

El relato indica que aquella noche comenzó con una celebración junto a amigos y miembros del equipo de la gira.

“Fue una de esas noches sueltas, sin preocupaciones, donde todos bailaban, bebían y simplemente la pasaban bien”, escribe Federline. “Nos quedamos fuera hasta tarde, yendo a uno de los clubes nocturnos de la ciudad hasta por lo menos la una o dos de la mañana”.

De acuerdo con su testimonio, al regresar al hotel Britney le dijo que volvería en unos minutos, pero al notar su demora, él decidió salir a buscarla.

“Mientras pasaba por una de las habitaciones, miré hacia adentro y me quedé helado. Allí estaba ella. Theresa estaba sentada al borde de la cama. Britney estaba entre sus piernas, con las manos en su cara, y estaban besándose apasionadamente. Completamente en eso”, recuerda el exbailarín en el libro, según el medio estadounidense.

Federline cuenta que permaneció inmóvil, sin decir palabra, hasta que ambas lo vieron.

“Mi corazón latía con fuerza, pero no de emoción. Era algo más frío, una claridad repentina. Esto no era lo que quería. Así que salí de allí”, escribe.

El artista añade que, tras el incidente, empacó su maleta y pidió a una asistente reservar el primer vuelo de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, antes de que pudiera partir, Spears habría regresado para intentar detenerlo.

“Ella empezó a disculparse, explicando, prometiendo que nunca volvería a pasar. Me dijo que no se daba cuenta de lo serio que yo iba con lo nuestro, que estaba abrumada y que había sido un error”, cita el texto.

