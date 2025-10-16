El registro este miércoles de un Renault Clio modelo 2007, cuyo conductor resultó ser Andrés Chadwick Costa —hijo del exministro del Interior Andrés Chadwick Piñera—, derivó en la requisa del vehículo tras detectarse que su licencia de conducir no se encontraba vigente. El hecho, ocurrido en la intersección de Avenida Apoquindo con El Bosque, en la comuna de Las Condes, adquirió rápidamente relevancia pública, no solo por la figura familiar involucrada, sino por la acumulación de 330 multas en un período de 16 años asociadas al automóvil.

Según información publicada por Biobío y documentación a la que accedió The Clinic, el vehículo se encuentra a nombre de la sociedad Derechos de Paso y Concesiones Asesorías y Servicios Legales Limitada, adquirido el 23 de abril de 2009, y cuenta con una solicitud de embargo por parte de la Tesorería General de la República desde noviembre del mismo año.

Vinculación municipal y política

El caso cobra mayor complejidad al confirmarse que Chadwick Costa se desempeña como funcionario a honorarios en la Municipalidad de Providencia, bajo la administración del alcalde Jaime Bellolio (UDI). En su rol de comunicador audiovisual, sus funciones incluyen brindar apoyo técnico en la producción de eventos institucionales, con una remuneración mensual de $5.217.391.

Su relación con Bellolio se remonta a la campaña electoral de este último, donde Chadwick Costa fungió como jefe de producción. Tras asumir el 6 de diciembre de 2024, el alcalde lo reconoció públicamente, junto a otros colaboradores, como parte clave de su equipo. Al interior del municipio, se señala que su labor ha sido bien evaluada desde su incorporación.

Trayectoria profesional y controversias previas

Chadwick Costa es egresado de la Universidad de Palermo en Argentina y ha desarrollado una carrera en el ámbito audiovisual, destacándose como fundador de la productora Tregua S.A., responsable de la comunicación digital del think tank Libertad y Desarrollo y colaboradora de la campaña presidencial de Sebastiic Sichel en 2021.

Entre 2018 y 2022 se desempeñó como productor general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con un sueldo superior a los $5 millones. Sin embargo, su permanencia en el cargo se vio empañada por cuestionamientos públicos relacionados con su parentesco: su padre era ministro del Interior y, a la vez, primo del presidente. Cabe recordar que Chadwick Piñera fue objeto de una acusación constitucional en 2019 por su manejo del orden público durante el estallido social.

Posterior a su salida de La Moneda, Chadwick Costa mantuvo vínculos laborales con la Universidad San Sebastián, mientras su padre presidía la junta directiva de la institución. Aunque no era funcionario de planta, prestó servicios en el Laboratorio de Humanidades. Dicha vinculación se enmarcó en una polémica mayor, cuando se reveló el elevado sueldo de la exministra Marcela Cubillos en la misma casa de estudios.

Adicionalmente, una investigación de Ciper reveló chats que lo vinculaban con negocios relacionados con aristas financieras del Caso Audio, en el contexto de la organización del festival Primavera Sound.

