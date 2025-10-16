La selección de Rusia, próximo rival de la Roja, venció por 3-0 a Bolivia, en partido amistoso jugado en el Estadio VTB Arena de Moscú. El equipo ruso que ha completado siete juegos consecutivos sin obtener derrota, enfrentará a Chile 🇨🇱 en la hermosa ciudad turística de Sochi.

Recordemos que Sochi es una ciudad que está cerca de la frontera con Georgia y cuenta con una población cercana a los 500.000 habitantes aproximadamente. El coliseo donde se jugará es el Estadio Fisht de Sochi, el cual ha sido escenario de grandes eventos culturales y deportivos, entre ellos los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, conocidos como los XXII Juegos Olímpicos de Invierno.

Consultado a Vladimir G. Belinsky, el Embajador de Rusia en Chile , sobre el próximo juego amistoso entre Rusia y Chile señaló que ”Será un partido histórico porque en esta nueva etapa será la primera confrontación deportiva entre ambos país. Le puedo asegurar que Chile se encontrará con un rival que es muy fuerte, muy técnico y muy físico”.

Por su parte, Fernando Eitel, Presidente de la cámara de comercio chilena rusa, señaló que «Este hecho representa en la actualidad un verdadero gesto deportivo, y de amistad, ratificando además que el deporte es el deporte y que solo contribuye a la amistad de los pueblos a pesar que haya dirigentes que mezclan indebidamente la politica con el deporte.

Felicito a Pablo Milad que siguió adelante con este compromiso deportivo a pesar de las voces que surgieron en su contra».

Entre las figuras del cuadro local destacamos a Lechii Sadulaev, Aleksey Miranchuk e Ivan Sergeev.

Por Eduardo Italo Mella