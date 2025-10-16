Ismael Medina, uno de los periodistas españoles con mayor recorrido en cuanto a la cobertura del Sevilla.

El «Niño Maravilla» le pidió al reportero que le pasara la pelota, pero la dirección que no le dio no fue la más correcta y entre risas le recriminó que no debía dar el pase al pie, generando una entretenida interacción con el periodista. (según se puede ver en el video a continuación)

Tras eso se reincorporó a la práctica con el buen ánimo que le da el arranque de campaña.

/José Pablo Verdugo

