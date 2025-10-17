El ex ídolo de los albos y ahora comentarista de ESPN manifesto que el partido con el Cacique es la última posibilidad de que se caiga Coquimbo Unido
"LOS HINCHAS DE LA U QUIEREN QUE GANE COLO COLO…"
Marcelo Barticciotto se refirió al duelo de los albos ante Coquimbo Unido, líder del Torneo Nacional, donde los azules esperan que los 'Piratas' enreden puntos.
/José Pablo Verdugo
