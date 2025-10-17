La legendaria cantante de country Dolly Parton publicó este miércoles un video en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, luego de que en los últimos días cancelara o pospusiera varios compromisos y su hermana Freida pidiera públicamente que rezaran por ella, generando preocupación entre sus fans.

“¡Aún no estoy muerta!”, dice con humor Parton al inicio del registro, grabado en un set de rodaje. En el video, la artista se dirige a la cámara y aclara: “Todos piensan que estoy más enferma de lo que realmente estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!”.

La compositora agregó que quiso salir a hablar directamente para detener las especulaciones: “Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar”.

El mensaje fue publicado pocas horas después de que su hermana Freida compartiera en Facebook un post en el que pedía oraciones por Dolly. “Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana. Muchos saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, por eso invito a todos los que la aman a rezar conmigo”, escribió. La publicación, sin embargo, provocó tal oleada de preocupación que Freida posteriormente debió matizar sus palabras para evitar alarmar al público.

A fines de septiembre, la cantante de 79 años había anunciado que pospondría hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía programados en Las Vegas para diciembre de este año, debido a problemas de salud que no detalló.

Estas complicaciones también le impedirán asistir el próximo 16 de noviembre a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde será homenajeada con un Óscar honorífico por su trayectoria artística y humanitaria.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap