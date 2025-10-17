A horas de conmemorarse el sexto aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, entregó un duro diagnóstico sobre las causas y consecuencias de dicho evento.

La exalcaldesa de Providencia encabezó este viernes el acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile”, realizado en la Iglesia de la Veracruz, ubicada en José Victorino Lastarria 124, en pleno corazón de Santiago.

“Es importante reflexionar sobre lo que ocurrió en nuestro país el año 2019. Algunos creen que fue solamente un estallido delictual, otros creen que fue solamente un problema social. Y fueron ambos”, comenzó señalando la candidata, enfatizando que “hubo tanto problemas sociales graves como también una violencia irracional”.

En su análisis, Matthei apuntó que, a seis años del estallido, los problemas de fondo que detonaron las movilizaciones no solo persisten, sino que se han agravado.

“Los problemas sociales no se han mejorado, no hemos avanzado ni en educación, ni en salud, para qué hablar de seguridad ciudadana. En todo, al contrario, hemos retrocedido”, aseguró.

En materia de salud, destacó que las listas de espera son cada vez más largas, y que “han muerto 100.000 personas esperando una atención de salud que nunca llegó”. Respecto a educación, recalcó que “no avanzamos, ni en equidad ni en calidad”, mientras que en seguridad ciudadana describió un país “lleno de miedo, de temor, de sufrir asaltos, o incluso de que algún miembro de su familia pueda perder la vida”.

Matthei llamó a avanzar en equidad social, pero advirtió que la violencia no puede ser el camino para exigir transformaciones.

“Tenemos que comprometernos todos a que la violencia nunca es la forma de resolver los problemas, porque al contrario, después del estallido de violencia que tuvimos, hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”, puntualizó.

En el marco del actual clima político y con la vista puesta en la elección presidencial del 16 de noviembre, la candidata hizo un llamado al diálogo y a la unidad nacional, advirtiendo sobre los riesgos de la polarización.

“Si insistimos en la violencia, en la descalificación, en creer que un solo bando es el que tiene toda la razón, yo me temo que podemos tener muchos problemas nuevamente en el futuro”, alertó.

Finalmente, Matthei cerró su intervención con un llamado a la responsabilidad colectiva: “Esta es una invitación a que queramos a Chile, a que nos unamos para resolver los problemas, pensando en Chile y en los chilenos, antes que en la política”, concluyó.

