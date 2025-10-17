El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió este viernes al emplazamiento que le hiciera el Presidente Gabriel Boric, en medio de la controversia generada por una columna de opinión escrita por Cristián Valenzuela, asesor del abanderado republicano.

La polémica se desató luego de que Valenzuela publicara un texto titulado “Parásitos”, en el que se cuestiona duramente a los funcionarios públicos que, a juicio del autor, se aprovechan del Estado. La columna fue calificada por el Presidente como “una sinvergüenzura tremenda”, generando reacciones transversales en el mundo político.

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), Kast arremetió contra el Mandatario, acusándolo de intervenir en la campaña presidencial en curso: “El Presidente Boric sigue operando como jefe de campaña de (Claudia) Jara y no se hace cargo de su fracasado gobierno”, escribió el exdiputado.

Kast también vinculó al Ejecutivo con la crisis energética que remeció al país durante las últimas semanas, tras el error en el cálculo del reajuste de las cuentas de la luz, lo que provocó la salida del exministro de Energía, Diego Pardow.

“La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su gobierno”, acusó.

En ese contexto, el líder republicano hizo un llamado directo al Presidente Boric: “Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”, sentenció, cerrando su mensaje en redes sociales.

La controversia entre el Ejecutivo y la oposición ocurre en un momento de alta tensión política, con la elección presidencial del próximo 16 de noviembre en el horizonte. El intercambio también reaviva el debate sobre los límites entre la acción gubernamental y la participación en procesos electorales.

