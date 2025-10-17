Un inusual episodio alteró momentáneamente el desarrollo del partido entre Bélgica y Gales, disputado en el Cardiff City Stadium por la octava fecha de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026. En pleno encuentro, una rata irrumpió en el campo de juego, forzando la interrupción momentánea del duelo. El hecho, más anecdótico que grave, puso de relieve el tipo de imprevistos que pueden irrumpir incluso en los escenarios deportivos más controlados. Brennan Johnson fue quien finalmente intervino para alejar al animal y permitir la reanudación del juego, mientras que el portero belga Thibaut Courtois también protagonizó un intento fallido por capturarlo antes del descanso.

Más allá de la anécdota, el encuentro dejó conclusiones relevantes en el plano competitivo. Bélgica reafirmó su solidez en la clasificación tras imponerse por 4-2 con un doblete de Kevin De Bruyne, figura clave en la estructura táctica del equipo dirigido por Rudi García. Este triunfo, sumado al empate 1-1 entre Macedonia del Norte y Kazajistán, permitió a los “Diablos Rojos” situarse un punto por encima de los macedonios, además de contar con un partido pendiente, lo que refuerza su posición de privilegio en la carrera hacia el próximo Mundial.

Gales, en cambio, quedó rezagada a cuatro unidades y encara sus dos últimos compromisos —frente a Kazajistán y Liechtenstein— con un panorama complejo y sin demasiado margen de error. Bélgica, por su parte, parece encaminada a sellar su clasificación, salvo un desenlace inesperado en las fechas restantes.

El curioso incidente del roedor, registrado a los 65 minutos, volvió a irrumpir durante la segunda mitad y no pasó inadvertido para las cámaras de la transmisión oficial, que mostraron en directo la secuencia a nivel mundial. La escena, en la que Courtois y Johnson intentan capturar al animal antes de que escape bajo una pequeña pared junto al monitor del VAR, aportó un matiz surrealista a una jornada que, por lo demás, consolidó el dominio belga tanto en el marcador como en la tabla de posiciones.

/José Pablo Verdugo