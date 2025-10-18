La selección Sub-20 de Colombia venció a Francia por 1-0 y se quedó con el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de nuestro país. El único gol del encuentro fue de Óscar Perea a los dos minutos de partido, que provocó toda la euforia de miles de hinchas colombianos que llegaron hasta el Estadio Nacional.

El cuadro cafetero sorprendió al elenco europeo de Francia 🇫🇷 que no tuvo respuestas al partido y terminó un campeonato que fue de más a menos. La historia se vuelve a repetir después de más de dos décadas de ganar la medalla de bronce del mundial categoría sub-20.

El cuadro sudamericano, de la mano del técnico César Torres, tuvo como figuras importantes al golero Jordan García y su goleador Óscar Perea, que seguramente subirá su tasación después de este torneo.

Con este resultado, la selección colombiana sub-20 logró su segundo bronce en la historia de los mundiales de la categoría.

Por Eduardo Italo Mella