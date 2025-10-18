Curicó Unido tomó un respiro luego de derrotar por la mínima a Santiago Wanderers en el Estadio Municipal de Molina, por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, logrando un triunfo clave en su lucha por salvarse del descenso y alejándose a cuatro puntos de la zona crítica que ocupa hoy por hoy Santiago Morning.

Gracias a un solitario gol anotado en los minutos finales, mediante un lanzamiento pena bastante polémico, de Cristian Bustamante en los 85′, que fue cobrado por el árbitro Diego Flores.

Con esta victoria, el equipo maulino subió hasta el undécimo puesto y llegó a los 30 puntos, mientras que los «caturros» se alejaron del líder Universidad de Concepción y se quedaron en la quinta posición con 41 unidades.

El próximo duelo de Curicó Unido será como visitante frente a Deportes Recoleta el sábado 25 de octubre a las 12:30 horas. Por su parte, Santiago Wanderers será nuevamente visitante esta vez ante Cobreloa, el domingo 26 de octubre a las 15:00 horas.

Por Ignacio Soto Bascuñán