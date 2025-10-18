La fecha que se inició con los triunfos muy importantes de Universidad de Chile y Unión Española, continuó qyer mañana viernes, sigue este sábado para concluir el próximo domingo 19 de octubre
Programación y Resultados Liga de Primera 2025 – Fecha 24
Sábado 11 de octubre
- 15:00 Unión Española 4-2. Huachipato – Santa Laura U-SEK
Goles: 1-0, 17′ Franco Ratotti (UE); 2-0, 39′ Pablo Aránguiz (UE); 3-0, 45+1′ Ignacio Jeraldino (UE); 3-1, 60′ Lionel Altamirano de penal (HUA); 4-1, 64′ Ignacio Jeraldino (UE); 4-2, 71′ Cris Martínez de penal (HUA)
Lunes 13 de octubre
- 16:00 Universidad de Chile 2-1 Palestino – Santa Laura U-SEK
Goles: 1-0, 18′ Lucas Di Yorio (U); 2-0, 34′ Lucas Di Yorio (U); 1-2, 32´Fernando Meza (p)
Viernes 17 de octubre
- 18:00 Audax Italiano 4-3 Unión La Calera – Bicentenario La Florida
Goles: 1-0, 11′ Leonardo Valencia (AI); 1-1, 38′ Sebastián Sáez (ULC); 1-2, 41′ Leandro Benegas (ULC); 1-3, 44′ Sebastián Sáez (ULC); 2-3, 54′ Michael Vadulli (AI); 3-3, 65′ Michael Vadulli (AI); 4-3, 75′ Germán Guiffrey (AI)
20:30 Deportes Iquique 2-3 O’Higgins – Tierra de Campeones
Goles: 1-0, 12′ Steffan Pino, de penal (DIQ); 1-1, 19′ Felipe Faúndez (OHI); 1-2, 50′ Arnaldo Castillo (OHI); 2-2, 55′ Álvaro Ramos (DIQ); 2-3, 90+1′ Bryan Rabello (OHI)
Sábado 18 de octubre
- 15:00 Deportes La Serena vs. Ñublense – La Portada
- 17:30 Deportes Limache vs. Cobresal – Municipal Lucio Fariña
-
Domingo 19 de octubre
- 12:30 Coquimbo Unido vs. Colo Colo – Francisco Sánchez Rumoroso
- 15:00 Everton vs. Universidad Católica – Sausalito
Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo