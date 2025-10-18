El Campanil marca el paso, pero nada está definido

Con solo tres fechas por disputar, la Universidad de Concepción lidera el campeonato con una mínima ventaja que podría esfumarse en cualquier momento. El Campanil ha mostrado regularidad en el tramo final, pero siente el acecho de Copiapó y Cobreloa, que se mantienen al acecho esperando un traspié del puntero.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la programación de esta fecha decisiva, que podría comenzar a perfilar el cuadro final de la liguilla de ascenso. Hasta ahora, además de los tres primeros, los equipos que completan los puestos de clasificación son San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Deportes Concepción, Deportes Antofagasta y Rangers de Talca.

El margen de error se reduce al mínimo: los próximos 270 minutos de juego definirán no solo quién se quedará con el anhelado boleto a Primera División, sino también quién logrará sobrevivir en una categoría donde la competencia se ha vuelto implacable.

La programación de la fecha 28 de la liga de ascenso

El cuadro Penquista es líder con 49 puntos y tiene la primera chance para ascender de manera directa a la Liga de Primera, mientras que el León de Atacama es segundo con 48 unidades, esperando un tropiezo que lo deje en la cima de la tabla.

VIERNES 17

Santiago Morning 3-0 Cobreloa: Estadio Municipal de La Pintana.

Goles: 1-0, 5′ Bryan Taiva (SM); 2-0, 7′ Kevin Vásquez(SM); 3-0, 68′ Diego Arias (SM)

Deportes Recoleta 2-3 Rangers: Estadio Municipal de Recoleta.

Goles: 0-1, 9′ Miguel Sanhueza (RAN); 1-1, 27′ Federico Martin (REC); 1-2, 61′ Sebastián Leyton (RAN); 2-2, 65′ David Salazar (REC); 2-3, 76′ Gonzalo Reyes (RAN)

SÁBADO 18

San Marcos de Arica vs. Unión San Felipe: 18/10 a las 12:30 horas Estadio Carlos Dittborn.

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers: 18/10 a las 12:30 horas Estadio Municipal de Molina.

DOMINGO 19

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción: 19/10 a las 12:30 horas Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Deportes Copiapó vs. Magallanes: 19/10 a las 15:00 horas Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Deportes Concepción vs. San Luis de Quillota: 19/10 a las 17:30 horas Estadio Ester Roa Rebolledo.

/José Pablo Verdugo