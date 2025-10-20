Se trata de un registro original grabado por la propia Cecilia Pantoja, con la Banda de Gustavo Becerra swing del mono. Gustavo, estuvo muy cerca de la icónica artista sus últimos años de vida, creando un lazo muy fuerte entre ellos.

Realizaron una serie de presentaciones y reuniones en el estudio de grabaciones que fueron inolvidables para Becerra.

Hoy ese sueño de Gustavo Becerra y su banda swing del Mono, se materializa y ha sido plasmado en una grabación póstuma en homenaje a una de las artistas más importantes del movimiento musical de los 60s; La Nueva Ola. Fue este hito musical que inspira a Gustavo y su banda en el año 2000 a rescatar esa especial fusión musical, desarrollando excelentes obras musicales realizando una mixtura de soul y bolero, logrando un estilo único característico de Swing del Mono.

FORMACIÓN DE LA BANDA

Agrupación creada por el destacado músico y actor nacional, Gustavo Becerra. La integran Germán Silva (piano), Mauricio Tapia (bajo), Rodrigo Tapia (batería), Francisco Sánchez (percusiones), Roberto Velozo (trompeta) y Cristian Serrano (saxo).



«La Incomparable» es el título de este irrepetible single que hoy sale a la difusión en medios tradicionales como es: la radio, la prensa escrita y la televisión. Este es el primer sencillo del segundo álbum de Swing del Mono.

El single: «La incomparable», será lanzado en vivo en una fecha memorable, en la que se celebra el natalicio de la gran Cecilia Pantoja, con un magno evento en el Espacio Diana, el Miércoles 22 de Octubre a las 20 horas. Para esta presentación, Gustavo Becerra y su banda convocaron a la cantante Yarela Roldan quien interpretará en vivo la parte de Cecilia Pantoja. Quien además realiza tributo a la artista nacional.