Inicio Humor El mensaje de aliento de Messi para la selección sub 20 de... Deporte El mensaje de aliento de Messi para la selección sub 20 de Argentina, tras la derrota con Marruecos El astro argentino no podrá jugar nada menos que ante Uruguay y Brasil Por José Pablo Verdugo - octubre 20, 2025 896 FacebookTwitterPinterestWhatsApp LIONEL MESSI siguió muy atento la definición del Mundial Sub 20 disputado en Chile y, ante la derrota de la selección argentina ante Marruecos en la final les envió este mensaje de apoyo a los jugadores albicelestes /José Pablo Verdugo Artículos relacionadosMás del autor Lo de Fernando Zampedri es sencillamente extraordinario: a un paso de ser Hexagoleador del fútbol chileno (Videos) Tabla de Posiciones en la Primera B a dos fechas del final: Todo es una incógnita Así está la Tabla de Posiciones al concluir la Fecha 24: la lucha es por el segundo lugar y por no descender DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuestaIniciar sesión para dejar un comentario Santiago cielo claro enter location 24.9 ° C 25.8 ° 24.7 ° 42 % 5.7kmh 0 % Lun 26 ° Mar 23 ° Mié 28 ° Jue 23 ° Vie 23 °