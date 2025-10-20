La primera emisión de la franja presidencial de Franco Parisi estuvo llena de guiños a los últimos 40 años de la política chilena: desde un repaso a los slogans de las campañas de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric hasta la utilización del mismo puente Condell hecho famoso por la franja del NO.

El candidato presidencial del PDG centró su discurso en “Que la alegría sí llegue”, apuntando a la ineficiencia de la clase política al cumplir sus promesas y al estado actual que posee la clase media.

Pero a diferencia de todas las franjas de sus contrincantes, Parisi utilizó su espacio de dos minutos y medio para presentar a parte de los candidatos al Congreso del PDG, una estrategia curiosa considerando que existe una franja electoral dedicada a los parlamentarios.

Y parte de este selecto grupo de candidatos llamó la atención por ser ex rostros televisivos que ahora intentan agarrar un asiento en el próximo Congreso Nacional.

🇨🇱 CAPÍTULO N°1 – FRANJA POLÍTICA FRANCO PARISI PRESIDENTE 🇨🇱 https://t.co/m6YLPDDePa — Franco Parisi Fernandez (@ParisiPDG) October 17, 2025

EL SKETCH DE HAROLD MAYNE-NICHOLLS

Como parte de su franja electoral, la candidatura de Harold Mayne-Nicholls comenzó con un par de perros que aseguraban que iban a aperrar por su candidatura, lo que fue seguido por un sketch muy peculiar.

Se trató de “La oficina de Palacio”, un segmento inspirado en la popular serie The Office que inclusive incluyó a rostros de la versión chilena, llamada La Ofis.

Centrándose en Sergio Palacio, un personaje interpretado por Gustavo Becerra, reconocido como “el guatón de la fruta”, el sketch se mofa de cómo se reparte un presupuesto anual.

De paso, en una clara alusión al Caso Fundaciones, en un momento el material habla de las “Funaciones”, mientras se meten billetes en sobres.

En redes sociales, el sketch fue uno de los elementos más comentados de la franja electoral.

Vean el segmento a continuación.

En un segmento llamado “La Dimensión Desconocida”, y bajo el subtítulo de “mano dura”, la candidatura de MEO hizo uso de elementos de la clásica serie de televisión de Rod Serling para repasar a sus contrincantes de derecha.