La fecha que se inició con los triunfos muy importantes de Universidad de Chile y Unión Española, continuó el viernes, siguió el sábado y concluyó ayer domingo 19 de octubre
Programación y Resultados Liga de Primera 2025 – Fecha 24
Sábado 11 de octubre
- 15:00 Unión Española 4-2. Huachipato – Santa Laura U-SEK
Goles: 1-0, 17′ Franco Ratotti (UE); 2-0, 39′ Pablo Aránguiz (UE); 3-0, 45+1′ Ignacio Jeraldino (UE); 3-1, 60′ Lionel Altamirano de penal (HUA); 4-1, 64′ Ignacio Jeraldino (UE); 4-2, 71′ Cris Martínez de penal (HUA)
Lunes 13 de octubre
- 16:00 Universidad de Chile 2-1 Palestino – Santa Laura U-SEK
Goles: 1-0, 18′ Lucas Di Yorio (U); 2-0, 34′ Lucas Di Yorio (U); 1-2, 32´Fernando Meza (p)
Viernes 17 de octubre
- 18:00 Audax Italiano 4-3 Unión La Calera – Bicentenario La Florida
Goles: 1-0, 11′ Leonardo Valencia (AI); 1-1, 38′ Sebastián Sáez (ULC); 1-2, 41′ Leandro Benegas (ULC); 1-3, 44′ Sebastián Sáez (ULC); 2-3, 54′ Michael Vadulli (AI); 3-3, 65′ Michael Vadulli (AI); 4-3, 75′ Germán Guiffrey (AI)
20:30 Deportes Iquique 2-3 O’Higgins – Tierra de Campeones
Goles: 1-0, 12′ Steffan Pino, de penal (DIQ); 1-1, 19′ Felipe Faúndez (OHI); 1-2, 50′ Arnaldo Castillo (OHI); 2-2, 55′ Álvaro Ramos (DIQ); 2-3, 90+1′ Bryan Rabello (OHI)
Sábado 18 de octubre
- 15:00 Deportes La Serena 1-1 Ñublense – La Portada
Goles: 1-0, 48′ Joaquín Fernández (LS); 1-1, 90+3′ Patricio Rubio de penal (ÑUB)
17:30 Deportes Limache 2-0 Cobresal – Municipal Lucio Fariña
Goles: 1-0, 30′ Facundo Pons (LIM); 2-0, 43′ Daniel Castro, de penal (LIM) Incidencia: César Munder (CBS) fue expulsado a los 46′.
-
Domingo 19 de octubre
- 12:30 Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo – Francisco Sánchez Rumoroso
Gol: 1-0, 54´Bruno Cabrera (CU
-
- 15:00 Everton 0-3 Universidad Católica – Sausalito
Goles: 0-1, 26′ Fernando Zampedri (UC); 0-2, 38′ Fernando Zampedri, de penal (UC); 0-3, 54′ Fernando Zampedri (UC) Incidencias: Ramiro González (EVE) fue expulsado a los 37′. El partido fue suspendido a los 90+7′ por serios incidentes en la barra de Everton
Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo