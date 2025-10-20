La fecha que se inició con los triunfos muy importantes de Universidad de Chile y Unión Española, continuó el viernes, siguió el sábado y concluyó ayer domingo 19 de octubre

Programación y Resultados Liga de Primera 2025 – Fecha 24

Sábado 11 de octubre

  • 15:00 Unión Española 4-2. Huachipato – Santa Laura U-SEK

Goles: 1-0, 17′ Franco Ratotti (UE); 2-0, 39′ Pablo Aránguiz (UE); 3-0, 45+1′ Ignacio Jeraldino (UE); 3-1, 60′ Lionel Altamirano de penal (HUA); 4-1, 64′ Ignacio Jeraldino (UE); 4-2, 71′ Cris Martínez de penal (HUA)

Lunes 13 de octubre

  • 16:00 Universidad de Chile 2-1 Palestino – Santa Laura U-SEK

Goles: 1-0, 18′ Lucas Di Yorio  (U); 2-0, 34′ Lucas Di Yorio (U); 1-2, 32´Fernando Meza (p)

Viernes 17 de octubre

  • 18:00 Audax Italiano 4-3 Unión La Calera – Bicentenario La Florida

Goles: 1-0, 11′ Leonardo Valencia (AI); 1-1, 38′ Sebastián Sáez (ULC); 1-2, 41′ Leandro Benegas (ULC); 1-3, 44′ Sebastián Sáez (ULC); 2-3, 54′ Michael Vadulli (AI); 3-3, 65′ Michael Vadulli (AI); 4-3, 75′ Germán Guiffrey (AI)

20:30 Deportes Iquique 2-3 O’Higgins – Tierra de Campeones

Goles: 1-0, 12′ Steffan Pino, de penal (DIQ); 1-1, 19′ Felipe Faúndez (OHI); 1-2, 50′ Arnaldo Castillo (OHI); 2-2, 55′ Álvaro Ramos (DIQ); 2-3, 90+1′ Bryan Rabello (OHI)

Sábado 18 de octubre

  • 15:00 Deportes La Serena 1-1 Ñublense – La Portada

Goles: 1-0, 48′ Joaquín Fernández (LS); 1-1, 90+3′ Patricio Rubio de penal (ÑUB)

17:30 Deportes Limache 2-0 Cobresal – Municipal Lucio Fariña

Goles: 1-0, 30′ Facundo Pons (LIM); 2-0, 43′ Daniel Castro, de penal (LIM) Incidencia: César Munder (CBS) fue expulsado a los 46′.

  • Domingo 19 de octubre

    • 12:30 Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo – Francisco Sánchez Rumoroso

Gol: 1-0, 54´Bruno Cabrera (CU

    • 15:00 Everton 0-3 Universidad Católica – Sausalito

Goles: 0-1, 26′ Fernando Zampedri (UC); 0-2, 38′ Fernando Zampedri, de penal (UC); 0-3, 54′ Fernando Zampedri (UC) Incidencias: Ramiro González (EVE) fue expulsado a los 37′. El partido fue suspendido a los 90+7′ por serios incidentes en la barra de Everton

/José Pablo Verdugo

