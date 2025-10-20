Luego de un primer tiempo en que había sido superior el equipo albo, comenzando la etapa de completo Bruno Cabrera abrió la cuenta

Pese a que el empate es un resultado que le viene mucho mejor a Coquimbo Unido que a Colo Colo, el cuadro «pirata» salió a jugar el partido como si el triunfo le fuera imprescindible.

En ese aspecto, Esteban «Chino» González» entendió que no hay nada más riesgoso que cederle la iniciativa a los albos.

Por lo mismo, desde el primer minuto se dio un partido de ida y vuelta con llegadas de peligro a los arcos de Fernando De Paul y Diego Sánchez.

Con dos arietes como clara punta de referencia: cecilio Waterman picando a todas en el ataque local y con Lucas Cepeda desmarcándose por todo el ancho del ataque en la visita.

Pasado el cuarto de hora el partido comenzó a enredarse, con una serie de encontrones que en su mayoría tienen como protagonista a Arturo Vidal. Pero en Coquimbo responden dejando en evidencia que a guapos no les van a ganar.

La primera polémica protagonizada por el árbitro se produjo en el minuto 18´: Vicente Pizarro cayó en el costado del área y los albos pidieron penal. El juz no solo no sancionó la falta, sino que además le mostró tarjeta amarilla al volante albo por simular. La repetición de la jugada le dio la razón a Mathias Riquelme.

En la lucha en el medio campo, donde ambos equipos son muy fuertes, comienza a imponerse Colo Colo con el muy buen trabajo de Arturo Vidal, Claudio Aquino, Vicente Pizarro y Victor Felipe Méndez. En cambio, por el lado de Coquimbo no aparece Matías Palavecino, que es un jugador clave en el armado de fútbol del puntero del campeonato.

Por lo mismo, sin establecer una superioridad abismante, es más el Cacique y por primera vez en el campeonato se vio sometido a Coquimbo Unido.

Sin embargo, la defensa aurinegra – y especialmente el «Mono» Sánchez respondieron bien al asedio yel primer tiempo concluyó sin goles

Sin cambios volvieron ambos equipos a jugar el segundo tiempo.

No obstante, se ve una predisposición distinta en Coquimbo Unido, que salió a imponer su condición de local y asumir el protagonismo en el juego, lo que en la primera etapa le había pertenecido a Colo Colo.

De hecho, antes de los 5 minutos hubo dos llegadas de peligro al arco del Tuto De Paul

Y a los 6´cayó el primer gol. Falta de Arturo Vidal – que incluso pudo significarle la segunda tarjeta amarilla- y una jugada de laboratorio que le resultó a la perfección a los «piratas»: centro al primer palo de Juan Cornejo y aparición por sopresa de Bruno Cabrera, que con un suave toque la mandó adentro.

En la ventaja, el «Chino» González ordenó dos cambios. Uno para darle más solidez y marca al medio campo (ingreso Alejandro Camargo y salió Matías Zepeda) y otro para tener más velocidad en la contra (Benjamín Chandía por Sebastián Cabrera).

Respondió Fernando Ortiz con dos cambios que llamaron la atención, porque modificó el medio campo que era lo mejor que había mostrado Colo Colo. Entraron Tomás Alarcón y el juvenil Leandro Hernández, salieron Arturo Vidal y Claudio Aquino.

En un último intento por cambiar la suerte de su equipo, el entrenador del Cacique hizo ingresar a Sebastián Vegas y Salomón Rodríguez, saliendo Vicente Pizarro y Erick Wiemberg

Se entraron a jugar los seis minutos de descuento que determinó Riquelme y pese a su intento y sus ganas, Colo Colo nunca llegó a inquietar al Mono Sánchez.

En cambio, un remate de Chandía que pasó cerca del travesaño y varias contras de Zavala dejaron la senasción que estuvo siempre más cerca el 2-0 de Coquimbo Unido que el empate de los albos.

Por lo mismo, el pitazo final de Riquelme dejó la sensación que el triunfo de los «Piratas» fue justo, por mucho que Colo Colo se haya mostrado superior en el primer tiempo.

Otro triunfo más para el inconmovible puntero del campeonato que cada partido que pasa se acerca más y más a un campeonato que tiene de sobra merecido.

Y para Colo Colo una ocasión de oro desperdiciada para repetir el triunfo que obtuvo en la primera rueda ante los coquimbanos y especialmente para aprovechar las derrotas de Cobresal y Palestino, que le abrián las puertas para acercarse a la Copa Sudamericana

/José Pablo Verdugo.Fotos: Coquimbo Unido y Colo Colo. Video: TNT Sports