Los piratas ganaron por 1-0, siguen con 14 puntos de ventaja sobre su escolta en tanto que los albos se mantienen fuera de todas las copas internacionales, estando a 4 puntos de Cobresal y 5 de Palestino
Colo-Colo:
– Quedó a 25 pts del Puntero
– Quedó a 10 pts de la Libertadores
– Quedó a 9 pts de la Pre-Libertadores
– Quedó a 4 pts de la Sudamericana
Un Centenario horrible…
— M🅰️ti🅰️s (@MatiasYev) October 19, 2025
colo colo si dar pena en su centenario fuera un deporte olímpico: pic.twitter.com/eEgKVJq1Cm
— salomonismo (@wanakitooo) October 15, 2025
Los de la U van a estar apoyando al Colo hoy.
Yo gritando el gol de Coquimbo: pic.twitter.com/EWR2opMdOr
— NICOLÁS RAMIREZ COLGADO AFUERA DEL CDA (@termoazul11) October 19, 2025
Lucas Cepeda Acarreando a Colo Colo 2025:
— 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 🇲🇦 (@gbenja1925) October 19, 2025
/José Pablo Verdugo