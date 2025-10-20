Todos los resultados de la fecha 28 de la liga de ascenso
VIERNES 17
Santiago Morning 3-0 Cobreloa: Estadio Municipal de La Pintana.
Goles: 1-0, 5′ Bryan Taiva (SM); 2-0, 7′ Kevin Vásquez(SM); 3-0, 68′ Diego Arias (SM)
Deportes Recoleta 2-3 Rangers: Estadio Municipal de Recoleta.
Goles: 0-1, 9′ Miguel Sanhueza (RAN); 1-1, 27′ Federico Martin (REC); 1-2, 61′ Sebastián Leyton (RAN); 2-2, 65′ David Salazar (REC); 2-3, 76′ Gonzalo Reyes (RAN)
SÁBADO 18
San Marcos de Arica 1-0 Unión San Felipe: Estadio Carlos Dittborn.
Gol: 1-0, 40′ Reiner Campos (SMA)
Curicó Unido 1-0 Santiago Wanderers: Estadio Municipal de Molina.
Gol: 1-0, 85′ Cristian Bustamante (CUR)
DOMINGO 19
Deportes Antofagasta 3-0 Universidad de Concepción: Estadio Regional Calvo y Bascuñán.
Goles: 1-0, 36′ Cristofer Salas (ANT); 2-0, 78′ Adrían Cuadra (ANT); 3-0, 90+4′ Felipe Álvarez (ANT) Incidencia: Iam González (UDC) erró un penal a los 45+5′.
Deportes Copiapó 2-0 Magallanes: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.
Goles: 1-0, Sebastián Espinoza (COP); 2-0, 46′ Thomas Jones (COP)
Deportes Temuco 0 Santa Cruz 0: estadio Germán Beker
Goles: No hubo
Deportes Concepción 2-2 San Luis de Quillota: Estadio Ester Roa Rebolledo
Goles: 1-0, 19′ Joaquín Larrivey (CON); 1-1, 37′ Nicolás Molina (SL); 2-1, 51′ Joaquín Larrivey (CON); 2-2, 90′ Gabriel Sarria (SL)
/José Pablo Verdugo