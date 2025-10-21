Lo que comenzó como una simple broma en redes sociales terminó por convertirse en una campaña global de odio. La surfista australiana Ellie-Jean Coffey, de 30 años, conocida por la prensa como una de “las Kardashian del surf”, recibió amenazas de muerte tras publicar un video en el que aparece orinando desde el costado de una embarcación en un lago australiano, mientras cocodrilos nadaban a pocos metros. El registro, titulado irónicamente “Cada vez que tengo que hacerlo… ¡aparece un cocodrilo!”, fue interpretado fuera de contexto y desató una tormenta digital de proporciones.

La polémica surgió cuando una cuenta de Instagram publicó el video acompañado del mensaje: “¡Turista estadounidense defeca desde un barco en el lago Udaipur!”. El contenido se viralizó rápidamente en la India, donde numerosos usuarios interpretaron el hecho como una ofensa contra un lago considerado sagrado. El malentendido encendió una ola de indignación nacionalista y religiosa, y Coffey comenzó a recibir amenazas de muerte y acusaciones de blasfemia, pese a que jamás había estado en territorio indio.

“De repente empecé a recibir comentarios de gente preguntándome si estaba en la India, pero no tenía ni idea de qué estaba pasando… Algunos incluso pedían que me deportaran de un país que nunca he visitado”, declaró la surfista a medios australianos. Ante el revuelo, Coffey debió aclarar públicamente que el video había sido grabado en Australia, no en el lago Udaipur.

El caso ilustra de forma elocuente la fragilidad de la reputación digital y el poder amplificador de la desinformación transnacional. Un error de atribución en redes sociales bastó para que una atleta se convirtiera, de la noche a la mañana, en el blanco de un linchamiento global.

Ellie-Jean Coffey, quien junto a sus hermanas Holly-Sue, Ruby-Lee y Bonnie-Lou conforma el mediático clan conocido como “las Kardashian del surf”, ha mantenido una relación ambivalente con la fama. En 2020, decidió combinar su carrera deportiva con la creación de contenido para adultos, alcanzando ganancias que superaron los tres millones de dólares en apenas tres meses. Su caso vuelve a poner en debate los límites entre la exposición mediática, la cultura digital y la vulnerabilidad de la identidad pública en tiempos de viralidad.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

