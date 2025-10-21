Cada vez se estrechan más las distancias ideológicas. Lo que por un momento fue un predominio amplio de la izquierda hoy establece casi una paridad con gobiernos de derecha.

Llama la atención que en los países de la costa del Pacífico sólo va quedando Chile en manos de un gobernante progresista, lo que podría cambiar si se cumplen los vaticinios de todas las encuestas que anticipan una derrota contundente en segunda vuelta de la candidata oficialista.

A continuación el trabajo realizado por la Agencia France Press y adaptado por Johanna Mellado para Emol