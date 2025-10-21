Así fueron los tres goles que Fernando Zampedri anotó ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar
📹⚪🔵 ¡Los goles del Toro!
Te dejamos el compacto con los mejores momentos del triunfo 3-0 de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayDomingo de la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍
Siéntete… pic.twitter.com/P7ptQ8HOCZ
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 19, 2025
Con este triplete, el «Toro» llega a 14 goles en el campeonato y pasa a ser el máximo artillero del certamen
Hay que recordar que el año pasado, el «Toro» consiguió un récord que pocos jugadores pueden ostentar en el mundo: Pentagoleador del campeonato
/José Päblo Verdugo