Así fueron los tres goles que Fernando Zampedri anotó ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar

📹⚪🔵 ¡Los goles del Toro! Te dejamos el compacto con los mejores momentos del triunfo 3-0 de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayDomingo de la #LigaDePrimera 2025. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 Siéntete… pic.twitter.com/P7ptQ8HOCZ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 19, 2025

Con este triplete, el «Toro» llega a 14 goles en el campeonato y pasa a ser el máximo artillero del certamen