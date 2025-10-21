Así fueron los tres goles que Fernando Zampedri anotó ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar

Con este triplete, el «Toro» llega a 14 goles en el campeonato y pasa a ser el máximo artillero del certamen

Hay que recordar que el año pasado, el «Toro» consiguió un récord que pocos jugadores pueden ostentar en el mundo: Pentagoleador del campeonato

Fernando Zampedri se convirtió en el primer pentagoleador consecutivo en TODA la historia del fútbol chileno.
✅️ 2020: 20 goles
✅️ 2021: 23 goles
✅️ 2022: 18 goles
✅️ 2023: 17 goles
✅️ 2024: 19 goles
Y ahora, de mantenerse al tope de la tabla de artilleros sería HEXAGOLEADOR del fútbol chileno en seis campeonatos consecutivos
Sencillamente extraordinario

/José Päblo Verdugo

 

