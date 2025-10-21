En la parte baja la lucha por no descender a Segunda División se torna dramática: a la espera del fallo del Tas, Santiago Morning se puso a un punto de San Felipe, a dos de Santa Cruz y a tres de Magallanes
/José Pablo Verdugo
Deportes Copiapó le sacó dos puntos de ventaja a la Universidad de Concepción y San Marcos aún tiene una posibilidad matemática porque está a seis puntos del puntero
