Vea y escuche a Maximiliano Guerrero entrevistado en ESPN Deportes

"SE SIENTE UN POCO LA FALTA DEL HINCHA"

Maxi Guerrero lamentó el hecho de que la U no pueda recibir a Lanús con su público por la #Sudamericana, aunque destacó la vuelta al Nacional: "Conocemos perfectamente la cancha".

— ESPN Chile (@ESPNChile) October 20, 2025