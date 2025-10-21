«Estamos muy expectantes, concentrados de poder hacerlo de la mejor manera, lograr hacer un buen partido acá en el Nacional, nuestra casa, para poder ir a cerrar la llave en Argentina», dijo el delantero de Universidad de Chile anticipando el partido del jueves con Lanús
Vea y escuche a Maximiliano Guerrero entrevistado en ESPN Deportes
"SE SIENTE UN POCO LA FALTA DEL HINCHA"
Maxi Guerrero lamentó el hecho de que la U no pueda recibir a Lanús con su público por la #Sudamericana, aunque destacó la vuelta al Nacional: "Conocemos perfectamente la cancha".
pic.twitter.com/1bLo8EiDSE
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 20, 2025
"UNO SUEÑA DE NIÑO PODER LOGRAR COSAS GRANDES"
Maximiliano Guerrero, extremo de Universidad de Chile, anticipó con ESPN el cruce ante Lanús por la semifinal ida de la CONMEBOL #Sudamericana.
pic.twitter.com/LHRhXxNdbd
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 20, 2025
/José Pablo Verdugo