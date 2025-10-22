A lo largo de su historia, el elenco que hoy dirige Pellegrino ha disputado seis semifinales de torneos Conmebol y salió victorioso en cinco de ellas. Tres de esas series fueron en la Copa Sudamericana.

En la lista de comvocados que viajaron a Chile destaca la presencia deel volante ofensivo Franco Watson, el portero Evaristo Dieguiz y el experimentado central Carlos Izquierdoz. Todos estuvieron en la última llave ante Fluminense, y cumplieron una faceta fundamental.

Cabe consignar que también aparecen en la lista de viajeros algunos jugadores que han realizado gran parte de la temporada como Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Ezequiel Muñoz, Armando Méndez, Marcelo Moreno, Dylan Aquino, Walter Bou y Lautaro Acosta.

ASÍ FUE LA LLEGADA A CHILE

Estamos 😉🇱🇻 📍 Santiago de Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/10szZfsYs5 — Club Lanús (@clublanus) October 21, 2025

Y ESTE ES EL MENSAJE DE OPTIMISMO QUE LE DEJARON A SUS HINCHAS

AHORA EL JUEVES, GRANA 🇱🇻👊 DALE LANOOOOOOOOOO pic.twitter.com/T1HICT5zKz — Club Lanús (@clublanus) October 18, 2025

Entre la Liga Argentina, Copa Argentina y Copa Sudamericana, Pellegrino ha dirigido en 40 partidos, de los cuales ganó 20, empató 14 y perdió 10. Ostenta 50 goles a favor y tiene 31 en contra.

Dentro de lo destacable, está que lleva ocho partidos sin conocer la derrota. La última vez que perdió fue a inicios de septiembre: quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

En Copa Sudamericana, integró el Grupo G. Fue primero con 12 puntos, por sobre Vasco da Gama (8 unidades), Melgar (7 pts) y Puerto Cabello (5 pts). En 8vos, perdió con Central Córdoba, pero en la vuelta forzó los penales y desde los 12 pasos, avanzó.

Ya en cuartos de final dio el gran batacazo de la copa. Derrotó a Fluminense en Ciudad de Lanús y después fue hasta el Maracaná para robarle un empate al cuadro brasileño. Con ello, se metió en las semis para enfrentar a Universidad de Chile.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/JoséPablo Verdugo