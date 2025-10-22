Un revés fue el que tuvo Independiente del Valle en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y que tuvo en la banca al chileno Iván Román. Los Rayados ganaban 1-0, pero en tiempo de descuento el Galo consiguió el empate por medio de Dudú. El equipo de Javier Rabanal no logró sacar diferencias y se tuvieron que conformar con el 1-1-

Los Negriazules salieron a apretar y poner un ritmo fuerte al partido, con el objetivo de sorprender al rival. Tras unos minutos de dominio con posesión sin profundidad, Richard Schunke envió un pase largo a la espalda del lateral derecho, donde apareció Patrik Mercado, que se dirigió al área y al momento de rematar, Ruan le cometió falta.

El VAR llamó al árbitro Carlo Betancur por la posibilidad de que revierta la decisión al sancionar el penal, pero tras revisar la acción, la ratificó y sancionó el penal. Junior Sornoza lo cambió por gol a los 11’ para el 1-0 .

Así fue el polémico penal que le permitió a Independiente del Valle ponerse en ventaja en el primer tiempo:

A los 23 minutos Gustavo Scarpa remató desde afuera del área y Guido Villar dejó un rebote en el área, el cual Bernard no aprovechó al fallar en el remate de volea. Eso obligó a IDV a retomar el protagonismo y se plantaron en campo rival. Los Rayados buscaron generar peligro, pero se encontraron a un Mineiro compacto en defensa.

IDV vs Mineiro. (Reuters)

Los Rayados intentaron con remates desde afuera del área, pero la más clara llegó en un tiro de esquina en el que Schunke remató de cabeza y el arquero Everson voló de gran manera para evitar el gol. El marcador no se movió y fueron al descanso con el 1-0.

Para el segundo tiempo Jorge Sampaoli realizó cambios en el Mineiro con la intención de tener más peso en ataque. Esto surgió efecto inmediato, haciéndose con el el control de la pelota y jugando el campo de IDV. Villar empezó a convertirse en figura con varios cortes de centros ya los 60’ le atajó un gran remate a Bernard.

IDV vs Mineiro. (EFE)

IDV tomó recaudos en defensa, sin salir al ataque con mucha gente para evitar que el Mineiro pueda encontrar espacios. Los brasileños fueron sumando gente en ataque con los cambios que realizaron. Para tener más control en el medio, Javier Rabanal sacó a Sornoza para que ingrese Jhegson Méndez, sumando otro jugador en la zona.

Ya en tiempo de descuento, el Galo logró generar la primera jugada asociada en espacios reducidos. Dudú y Hulk se juntaron y realizaron una doble pared en la que el delantero dio el pase de la muerte al extremo para marcar el 1-1 en tiempo de descuento.