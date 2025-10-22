Estamos felices de enfrentar en pocos días a Lanús y la Católica, llegar a este nivel de competencia. Es un pasito para crecer al fútbol nacional», dijo el talentoso volante de Universidad de Chile

Vea y escuche a Javier Altamirano hablando en la previa de una semana decisiva para la U

 

