“Estamos felices de enfrentar en pocos días a Lanús y la Católica, llegar a este nivel de competencia. Es un pasito para crecer al fútbol nacional», dijo el talentoso volante de Universidad de Chile

Vea y escuche a Javier Altamirano hablando en la previa de una semana decisiva para la U

