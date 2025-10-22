Los partidos del martes de la Champions
Barcelona 6-1 Olympiacos
El conjunto Culé ganó 6-1 con un triplete de Fermín López, un doblete de Rashford y otro tanto de Lamine Yamal. En el equipo griego, El Kaabi descontó y Santiago Hezze fue expulsado.
Kairat Almaty 0-0 Pafos
Por la tercera fecha de la Champions League, el desarrollo del juego contó con claras situaciones ofensivas, pero no lograron sacarse ventajas.
Bayer Leverkusen 2-7 PSG
El conjunto francés goleó por 7-2 con goles de Pacho, Doué (x2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé y Vitinha. Para la visita anotó Aleix García en ambas ocasiones, mientras que Echeverri y Equi Fernández jugaron desde el inicio.
Arsenal 4-0 Atlético Madrid
Los Gunners se impusieron 4-0 en Londres con las anotaciones de Gabriel, Martinelli y Gyokeres (doblete).
Villarreal 0-2 Manchester City
Los Ciudadanos se hicieron fuertes en el Estadio de la Cerámica y ganaron 2-0 con tantos de Haaland y Bernardo Silva.
Newcastle 3-0 Benfica
Las Urracas hicieron valer la localía y festejaron por 3-0 en la fecha 3 de la Fase Liga, con Gordon y Barnes (x2) como goleadores. En el complemento, Dedic se retiró por lesión en el plantel de Mourinho, que sigue sin ganar.
Union SG 0-4 Inter
Por la fecha 3 de la Fase Liga, el Neroazzurro pisó fuerte en Bélgica y se quedó con la victoria por 4-0 gracias a los tantos de Dumfries, el Toro, Calhanoglu y Esposito para continuar con puntaje ideal en el certamen.
PSV Eindhoven 2-6 Napoli
El equipo de Peter Bosz jugó un partidazo en Eindhoven y triunfó 6-2 gracias a los goles de Buongiorno, en contra, Saibari, Man (X2), Pepi y Driouech por la fecha 3. McTominay (X2) anotó y Lucca vio la roja para la visita.
Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
Venció 4-2 de visitante en otra jornada del torneo europeo. Doblete de Nmecha, Bensebaini y Silva para el ganador. Anton en contra y Dadason en el local.
/José Pablo Verdugo