Los partidos del martes de la Champions

Barcelona 6-1 Olympiacos

Paliza total del Barcelona al Olympiakos en la UEFA Champions League

El conjunto Culé ganó 6-1 con un triplete de Fermín López, un doblete de Rashford y otro tanto de Lamine Yamal. En el equipo griego, El Kaabi descontó y Santiago Hezze fue expulsado.

Kairat Almaty 0-0 Pafos

Kairat Almaty y Pafos empataron sin goles

Por la tercera fecha de la Champions League, el desarrollo del juego contó con claras situaciones ofensivas, pero no lograron sacarse ventajas.

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

PSG se llevó puesto a un débil Bayer Leverkusen

El conjunto francés goleó por 7-2 con goles de Pacho, Doué (x2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé y Vitinha. Para la visita anotó Aleix García en ambas ocasiones, mientras que Echeverri y Equi Fernández jugaron desde el inicio.

Arsenal 4-0 Atlético Madrid

Champions League: Arsenal goleó al Atlético Madrid del Cholo Simeone

Los Gunners se impusieron 4-0 en Londres con las anotaciones de Gabriel, Martinelli y Gyokeres (doblete).

Villarreal 0-2 Manchester City

Cómodo triunfo del City ante Villarreal en la UEFA Champions League

Los Ciudadanos se hicieron fuertes en el Estadio de la Cerámica y ganaron 2-0 con tantos de Haaland y Bernardo Silva.

Newcastle 3-0 Benfica

¡Newcastle pisó fuerte en el St. James’ Park y volvió a ganar en la Champions!

Las Urracas hicieron valer la localía y festejaron por 3-0 en la fecha 3 de la Fase Liga, con Gordon y Barnes (x2) como goleadores. En el complemento, Dedic se retiró por lesión en el plantel de Mourinho, que sigue sin ganar.

Union SG 0-4 Inter

Con aporte de Lautaro Martínez, Inter goleó ante Union Saint Gilloise en la Champions

Por la fecha 3 de la Fase Liga, el Neroazzurro pisó fuerte en Bélgica y se quedó con la victoria por 4-0 gracias a los tantos de Dumfries, el Toro, Calhanoglu y Esposito para continuar con puntaje ideal en el certamen.

 

PSV Eindhoven 2-6 Napoli

PSV se impuso ante el Napoli y consiguió su primera victoria en la Fase Liga

El equipo de Peter Bosz jugó un partidazo en Eindhoven y triunfó 6-2 gracias a los goles de Buongiorno, en contra, Saibari, Man (X2), Pepi y Driouech por la fecha 3. McTominay (X2) anotó y Lucca vio la roja para la visita.

 

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

¡Borussia Dortmund goleó a Copenhague en la Champions!

Venció 4-2 de visitante en otra jornada del torneo europeo. Doblete de Nmecha, Bensebaini y Silva para el ganador. Anton en contra y Dadason en el local.

/José Pablo Verdugo

Artículos relacionadosMás del autor