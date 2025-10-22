Indignados algunos y haciendo gala de su humor otros, los cibernautas piden a gritos el regreso de Leo Caprile a la animación central.

En ese sentido los mayores dardos son para Julián Elfenbein y el jurado que no convence a nadie con sus calificaciones.

He aquí algunos ejemplos:

 

 

