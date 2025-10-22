Indignados algunos y haciendo gala de su humor otros, los cibernautas piden a gritos el regreso de Leo Caprile a la animación central.
En ese sentido los mayores dardos son para Julián Elfenbein y el jurado que no convence a nadie con sus calificaciones.
He aquí algunos ejemplos:
Si que vuelva el Leo Caprile como mejor jurado de #CuantoValeElShowCHV y en la temporada de 1994 lo ánimo pic.twitter.com/oCm2b4fhyV
— BC Gonza Chavo (@elgonzachavobc) October 20, 2025
#CuantoValeElShowCHV
Cambien a julian por leo caprile
— Ray-Dee Koth (@ClaudioValdesC) October 20, 2025
#CuantoValeElShowCHV es el programa más fome que ha salido en TV, los 4 jurados tratan de ser muy amables y bueno, no hay ningún jurado pesado, el que interactua con el animado, fome, fome, fome
— JC (@corpblech) October 21, 2025
Falta la divertida inteligencia del jurado de antes.
Falta el ingenio del escritor Enrique Lafourcade o del poeta Erick Pohlhammer #CuantoValeElShowCHV pic.twitter.com/d6H3TCqgwm
— Aura Latina (@auralatina_cl) October 21, 2025
#CuantoValeElShowCHV pic.twitter.com/9WUSsYmhCB
— ᴠᴀᴅᴇʀ (@VaderMcFly) October 20, 2025
parece el show para el aniversario del liceo jajajaja #cuantovaleelshowchv pic.twitter.com/esOSDpC1wc
— Juan Salvo (@eternauta_1982) October 21, 2025
Cantan como el horto,ellos nos tienen que pagar por haber escuchado esa "canción" #CuantoValeElShowCHV pic.twitter.com/2Ugo1YU3RJ
— ᴅᴀɴii🌚 (@Da_niiiii_) October 20, 2025
#CuantoValeElShowCHV destruyeron el programa. Debieron haberlo dejado en el recuerdo colectivo de la gente. Ese #JulianElfenbein y sus secuaces como esa Flaite de #FranMaira hacen un programa punga.
— MÍSTER RORRO (@RodrigoMG079) October 20, 2025