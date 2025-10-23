Dakota Johnson ha decidido no pedir disculpas por sentirse cómoda con su cuerpo. A sus 36 años, la actriz y directora se ha consolidado como un referente de estilo y autoconfianza, desafiando las normas estéticas tradicionales de Hollywood y de la industria de la moda. Su preferencia por los llamados naked dresses —vestidos de transparencias que dejan poco a la imaginación— ha generado tanto admiración como controversia, pero Johnson no parece tener interés en complacer a nadie más que a sí misma.

En su reciente entrevista con Vogue Germany, la protagonista de Fifty Shades of Grey fue categórica: “Realmente no me importa” si alguien considera que sus atuendos son “demasiado sexys” para ciertos eventos. “Si encuentro un vestido hermoso en el que me siento cómoda, por supuesto que quiero usarlo. Y es divertido usar un vestido sexy”, afirmó. Sus palabras, más allá de una declaración de estilo, funcionan como un manifiesto sobre la autonomía femenina frente al juicio público y los estándares de recato impuestos a las mujeres en el espectáculo.

Entre la sensualidad y la sofisticación: una estética que incomoda y empodera

Durante el último año, Johnson ha consolidado su imagen como una de las figuras más audaces del circuito de moda internacional. En septiembre, su aparición en la gala benéfica Caring for Women organizada por la Fundación Kering en Nueva York marcó un punto alto: un vestido de encaje negro con bordados florales y transparencias estratégicas, diseñado por Gucci, la convirtió en el centro de atención por su equilibrio entre sensualidad y elegancia.

Semanas después, en el Festival de Cine de Zúrich, reafirmó su apuesta con otro diseño de Gucci, esta vez de encaje azul y falda de tul. Más que una provocación estética, su elección constante de prendas que desnudan —sin despojar— se lee como un acto de coherencia: una manera de decir que la feminidad no necesita pedir permiso para ser visible. En un entorno donde la moda suele usarse para disciplinar los cuerpos, Dakota Johnson la utiliza como una herramienta de expresión, autenticidad y poder personal

