a Champions League concluyó su tercera fecha este miércoles. Y con un montón de goles: hubo un total de 71 en 18 partidos, especialmente por las goleadas de equipos como el Barcelona, el PSG, el Chelsea, el Liverpool, entre otros.
Este miércoles, sobresalieron las palizas del Chelsea, con gol de Enzo Fernández, al Ajax (5-1); la del Liverpool de Alexis Mac Allister al Eintracht Frankfurt (5-1) y la del Bayern Munich al Brujas (4-0). También hubo triunfo del Real Madrid, aunque por la mínima (1-0) a la Juventus, con minutos de Franco Mastantuono, quien arrancó desde el banco, entre otros resultados.
La jornada había arrancado el martes, con las palizas del Barcelona al Olympiacos (6-1); el PSV al Napoli (6-2); el PSG al Bayer Leverkusen de Equi Fernández y Claudio el Diablito Echeverri (7-2); el Inter de Lautaro Martínez al Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister (4-0) y el Arsenal al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Julián Álvarez y compañía (4-0), como más sobresalientes.
Todos los resultados de la tercera fecha de la Champions League
Martes
- Barcelona 6-1 Olympiacos
- Kairat 0-0 Pafos
- Villarreal 0-2 Manchester City
- Newcastle 3-0 Benfica
- Bayer Leverkusen 2-7 PSG
- Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
- Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
- PSV 6-2 Napoli
- Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milán
Miércoles
- Athletic Club 3-1 Qarabag
- Galatasaray 3-1 Bodo Glimt
- Monaco 0 – Tottenham 0
- Atalanta 0 – Slavia Praga 0
- Real Madrid 1 – Juventus 0
- Chelsea 5 – Ajax 1
- Frankfurt 1 – Liverpool 5
- Bayern Munich 4 – Club Brujas 0
- Sportig Portugal 2 – Olympique Marsella 1
Las posiciones
Tabla de posiciones — UEFA Champions League
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|1
|
|Paris Saint-Germain
|9
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|
|FC Bayern München
|9
|3
|3
|0
|0
|10
|3
|
|Internazionale
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|4
|
|Arsenal
|9
|3
|3
|0
|0
|8
|5
|
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|6
|
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|7
|
|Manchester City
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|8
|
|Newcastle United
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|9
|
|Barcelona
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|10
|
|Liverpool
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|11
|
|Chelsea
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|12
|
|Sporting CP
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|13
|
|Qarabag
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|14
|
|Galatasaray
|6
|3
|2
|0
|1
|-1
|15
|
|Tottenham Hotspur
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|16
|
|PSV
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|17
|
|Atalanta
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|18
|
|Marseille
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|19
|
|Atlético de Madrid
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|20
|
|Club Brugge
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|21
|
|Athletic Club
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|22
|
|Eintracht Frankfurt
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|23
|
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|-5
|24
|
|Union Saint-Gilloise
|3
|3
|1
|0
|2
|-6
|25
|
|Juventus
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|26
|
|Bodø/Glimt
|2
|3
|0
|2
|1
|-2
|27
|
|Monaco
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|28
|
|Slavia Prague
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|29
|
|Pafos
|2
|3
|0
|2
|1
|-4
|30
|
|Bayer 04 Leverkusen
|2
|3
|0
|2
|1
|-5
|31
|
|Villarreal
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|32
|
|FC København
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|33
|
|Olympiakos
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|34
|
|Kairat
|1
|3
|0
|1
|2
|-8
|35
|
|Benfica
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|36
|
|Ajax
|0
|3
|0
|0
|3
|-10
- DG
- Diferencia de gol
- PPG
- Points per Game
- PJ
- Jugados
- G
- Ganados
- E
- Empate
- P
- Perdidos
- PTS
- Puntos
Así se juega la cuarta fecha
Martes 4 de noviembre
Slavia Praga vs Arsenal — 14:45
Napoli vs Frankfurt — 14:45
Bodo Glimt vs Mónaco — 17:00
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise — 17:00
Juventus vs Sporting Portugal — 17:00
Liverpool vs Real Madrid — 17:00
PSG vs PSV Eindhoven — 16:00
Olympiacos vs PSV — 17:00
PSG vs Bayer Múnich — 17:00
Tottenham vs Copenhague — 17:00
Miércoles 5 de noviembre
Pafos vs Villarreal — 14:45
Qarabag vs Chelsea — 14:45
Ajax vs Galatasaray — 17:00
Brujas vs Barcelona — 17:00
Inter vs Kairat — 17:00
Manchester City vs Borussia Dortmund — 17:00
Newcastle vs Athletic Club — 17:00
Olympique Marella vs Atalanta — 17:00
Benfica vs Leverkusen — 17:00
/José Pablo Verdugo