a Champions League concluyó su tercera fecha este miércoles. Y con un montón de goles: hubo un total de 71 en 18 partidos, especialmente por las goleadas de equipos como el Barcelona, el PSG, el Chelsea, el Liverpool, entre otros.

Este miércoles, sobresalieron las palizas del Chelsea, con gol de Enzo Fernández, al Ajax (5-1); la del Liverpool de Alexis Mac Allister al Eintracht Frankfurt (5-1) y la del Bayern Munich al Brujas (4-0). También hubo triunfo del Real Madrid, aunque por la mínima (1-0) a la Juventus, con minutos de Franco Mastantuono, quien arrancó desde el banco, entre otros resultados.

La jornada había arrancado el martes, con las palizas del Barcelona al Olympiacos (6-1); el PSV al Napoli (6-2); el PSG al Bayer Leverkusen de Equi Fernández y Claudio el Diablito Echeverri (7-2); el Inter de Lautaro Martínez al Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister (4-0) y el Arsenal al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Julián Álvarez y compañía (4-0), como más sobresalientes.

Lautaro le marcó un gol al Union Saint-Gilloise. (AP)Lautaro le marcó un gol al Union Saint-Gilloise. (AP)

Todos los resultados de la tercera fecha de la Champions League

Martes

  • Barcelona 6-1 Olympiacos
  • Kairat 0-0 Pafos
  • Villarreal 0-2 Manchester City
  • Newcastle 3-0 Benfica
  • Bayer Leverkusen 2-7 PSG
  • Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
  • Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
  • PSV 6-2 Napoli
  • Union Saint-Gilloise 0-4 Inter de Milán

Miércoles

  • Athletic Club 3-1 Qarabag
  • Galatasaray 3-1 Bodo Glimt
  • Monaco 0 – Tottenham 0
  • Atalanta 0 – Slavia Praga 0
  • Real Madrid 1 – Juventus 0
  • Chelsea 5 – Ajax 1
  • Frankfurt 1 – Liverpool 5
  • Bayern Munich 4 – Club Brujas 0
  • Sportig Portugal 2 – Olympique Marsella 1
El campeón goleó en Alemania. (REUTER)El campeón goleó en Alemania. (REUTER)

Las posiciones

Tabla de posiciones — UEFA Champions League

Pos. PTS PJ G E P DG
1
Paris Saint-Germain
 Paris Saint-Germain 9 3 3 0 0 10
2
FC Bayern München
 FC Bayern München 9 3 3 0 0 10
3
Internazionale
 Internazionale 9 3 3 0 0 9
4
Arsenal
 Arsenal 9 3 3 0 0 8
5
Real Madrid
 Real Madrid 9 3 3 0 0 7
6
Borussia Dortmund
 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 5
7
Manchester City
 Manchester City 7 3 2 1 0 4
8
Newcastle United
 Newcastle United 6 3 2 0 1 6
9
Barcelona
 Barcelona 6 3 2 0 1 5
10
Liverpool
 Liverpool 6 3 2 0 1 4
11
Chelsea
 Chelsea 6 3 2 0 1 3
12
Sporting CP
 Sporting CP 6 3 2 0 1 3
13
Qarabag
 Qarabag 6 3 2 0 1 1
14
Galatasaray
 Galatasaray 6 3 2 0 1 -1
15
Tottenham Hotspur
 Tottenham Hotspur 5 3 1 2 0 1
16
PSV
 PSV 4 3 1 1 1 2
17
Atalanta
 Atalanta 4 3 1 1 1 -3
18
Marseille
 Marseille 3 3 1 0 2 2
19
Atlético de Madrid
 Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 -1
20
Club Brugge
 Club Brugge 3 3 1 0 2 -2
21
Athletic Club
 Athletic Club 3 3 1 0 2 -3
22
Eintracht Frankfurt
 Eintracht Frankfurt 3 3 1 0 2 -4
23
Napoli
 Napoli 3 3 1 0 2 -5
24
Union Saint-Gilloise
 Union Saint-Gilloise 3 3 1 0 2 -6
25
Juventus
 Juventus 2 3 0 2 1 -1
26
Bodø/Glimt
 Bodø/Glimt 2 3 0 2 1 -2
27
Monaco
 Monaco 2 3 0 2 1 -3
28
Slavia Prague
 Slavia Prague 2 3 0 2 1 -3
29
Pafos
 Pafos 2 3 0 2 1 -4
30
Bayer 04 Leverkusen
 Bayer 04 Leverkusen 2 3 0 2 1 -5
31
Villarreal
 Villarreal 1 3 0 1 2 -3
32
FC København
 FC København 1 3 0 1 2 -4
33
Olympiakos
 Olympiakos 1 3 0 1 2 -7
34
Kairat
 Kairat 1 3 0 1 2 -8
35
Benfica
 Benfica 0 3 0 0 3 -5
36
Ajax
 Ajax 0 3 0 0 3 -10
DG
Diferencia de gol
PPG
Points per Game
PJ
Jugados
G
Ganados
E
Empate
P
Perdidos
PTS
Puntos

Así se juega la cuarta fecha

Martes 4 de noviembre

Slavia Praga vs Arsenal — 14:45

Napoli vs Frankfurt — 14:45

Bodo Glimt vs Mónaco — 17:00

Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise — 17:00

Juventus vs Sporting Portugal — 17:00

Liverpool vs Real Madrid — 17:00

PSG vs PSV Eindhoven — 16:00

Olympiacos vs PSV — 17:00

PSG vs Bayer Múnich — 17:00

Tottenham vs Copenhague — 17:00

Miércoles 5 de noviembre

Pafos vs Villarreal — 14:45

Qarabag vs Chelsea — 14:45

Ajax vs Galatasaray — 17:00

Brujas vs Barcelona — 17:00

Inter vs Kairat — 17:00

Manchester City vs Borussia Dortmund — 17:00

Newcastle vs Athletic Club — 17:00

Olympique Marella vs Atalanta — 17:00

Benfica vs Leverkusen — 17:00

 

/José Pablo Verdugo

