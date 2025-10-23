Stefan Kramer volvió a hacer de las suyas. Fiel a su estilo, el comediante nacional aprovechó la efervescencia electoral para desplegar su talento imitativo y su aguda lectura del panorama político, transformando la coyuntura en materia prima para la reflexión y la risa.

Hace algunos días, Kramer sorprendió con una aplaudida caracterización de Harold Mayne-Nicholls, en el marco de una hilarante conversación con Leo Caprile en ¿Cuánto vale el voto?, un improvisado “programa” en el que ambos simulan una entrevista cargada de ironía y crítica social. En este formato, el humorista no solo imita, sino que construye un retrato simbólico del poder y de las estrategias discursivas que acompañan cada campaña.

Sin embargo, su más reciente intervención volvió a remecer las redes sociales. Esta vez, Kramer encarnó a Johannes Kaiser, abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, llevando la sátira política a un nuevo nivel. Su interpretación, cargada de matices y guiños al debate público, reafirma la capacidad del artista para leer el pulso ciudadano y devolverlo con un espejo que, aunque distorsionado por la comedia, revela profundas verdades sobre la escena política actual.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap