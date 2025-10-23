Stefan Kramer volvió a hacer de las suyas. Fiel a su estilo, el comediante nacional aprovechó la efervescencia electoral para desplegar su talento imitativo y su aguda lectura del panorama político, transformando la coyuntura en materia prima para la reflexión y la risa.
Hace algunos días, Kramer sorprendió con una aplaudida caracterización de Harold Mayne-Nicholls, en el marco de una hilarante conversación con Leo Caprile en ¿Cuánto vale el voto?, un improvisado “programa” en el que ambos simulan una entrevista cargada de ironía y crítica social. En este formato, el humorista no solo imita, sino que construye un retrato simbólico del poder y de las estrategias discursivas que acompañan cada campaña.
Sin embargo, su más reciente intervención volvió a remecer las redes sociales. Esta vez, Kramer encarnó a Johannes Kaiser, abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, llevando la sátira política a un nuevo nivel. Su interpretación, cargada de matices y guiños al debate público, reafirma la capacidad del artista para leer el pulso ciudadano y devolverlo con un espejo que, aunque distorsionado por la comedia, revela profundas verdades sobre la escena política actual.
