Vea y escuche a Jhojan Vaencia en conferencia de prensa en el Claro Arena
"VALORAMOS QUE LA U ESTÁ REPRESENTANDO A CHILE, PERO NOSOTROS VAMOS POR LO NUESTRO"
Jhojan Valencia, volante de Universidad Católica, no olvida la derrota anterior ante la U: "El último partido se nos fue al último minuto y hemos trabajado para conseguir la victoria" pic.twitter.com/ecuZEOz35v
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 22, 2025
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo