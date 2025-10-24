Una nueva encuesta de la firma Feedback ha generado un remezón en la carrera presidencial, mostrando que el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha superado a la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, relegándola al cuarto lugar en la intención de voto de primera vuelta.

Candidato Porcentaje Jara 30,1% José Antonio Kast 22,3% Johannes Kaiser 17,5% Evelyn Matthei 15,4% Franco Parisi 5,9% Aún no sabe 4,6% Otros 4,2%

Detalle de la consulta

El sondeo mantiene a la cabeza a Jara con un sólido 30,1% de las preferencias, seguido por el republicano José Antonio Kast, quien alcanza el 22,3%.

La gran sorpresa la dio Kaiser, quien logró un 17,5% en la consulta a los participantes sobre su voto para el próximo 16 de noviembre, superando el 15,4% de Matthei. Más atrás se ubica Franco Parisi con un 5,9%. Es relevante notar que un 4,6% de los encuestados aún no sabe por quién votar.

Respaldo de centroizquierda no refleja avance

La revelación de la encuesta ocurre justo después de que se hiciera pública una carta de apoyo a Evelyn Matthei firmada por un centenar de militantes y exmiembros de partidos de la centroizquierda, en específico de la extinta Concertación.

Entre los firmantes de esta carta de respaldo destacan figuras como Sebastián Edwards, Óscar Guillermo Garretón, Marco Colodro, Vivianne Blanlot, Andrés Jouannet, Ximena Rincón, Matías Walker, Mariana Aylwin, René Cortázar, Isidro Solís, Álvaro Briones, José Pablo Arellano, Mario Waisbluth, Jorge Rodríguez Grossi y Jaime Ravinet. Pese a este apoyo transversal, los números de la encuesta Feedback sugieren que dicho espaldarazo aún no se traduce en un avance significativo en la intención de voto para la abanderada de Chile Vamos.

