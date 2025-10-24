El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que presentará querellas judiciales “con nombres y apellidos” por los graves hechos de violencia ocurridos al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) el pasado miércoles.

Los incidentes involucraron al menos 10 encapuchados que lanzaron bombas molotov, agredieron a una profesora y dañaron el vehículo del rector Gonzalo Saavedra.

Acciones y medidas en los colegios afectados

Desbordes explicó que estos hechos estarían asociados a grupos anarquistas con influencia en el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación. En este contexto, el alcalde sostuvo una reunión con los rectores de los establecimientos para coordinar medidas de seguridad, que incluyen:

Instalación de cámaras de vigilancia en espacios comunes.

Mayor tecnología para el control de acceso a los recintos.

El jefe comunal añadió que ya se habían presentado querellas por hechos anteriores y que se realizarán nuevas acciones judiciales contra los responsables de los destrozos en el INBA.

Reacciones de autoridades y gremios

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que desde su cartera se ha promovido el diálogo entre los distintos actores de la comunidad estudiantil para evitar la replicación de hechos violentos en otros colegios.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó duramente al alcalde, afirmando que estos problemas no se solucionan con anuncios ni con actitudes de “sheriff”.

Incidentes en otros establecimientos

Los hechos de violencia también se replicaron el jueves en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde sujetos con overoles blancos lanzaron bombas molotov contra Carabineros y encendieron barricadas, según informó la policía local.

Las autoridades mantienen alerta y refuerzan las medidas de seguridad en los establecimientos educativos afectados.

