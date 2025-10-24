Vea y escuche la extensa conferencia de prensa de Gustavo Álvarez tras la igualdad 2-2 con Lanús en el estadio Nacional
"LES DIJE QUE A PESAR DEL 0-2, ESTABA ORGULLOSO DE ELLOS"
Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, reveló qué fue lo que les dijo a sus dirigidos en el entretiempo para intentar volver a meterse en el partido.
Mira #ESPNEquipoFChile en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zcj3aM63tq
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 24, 2025
"QUEDAMOS TRANQUILOS POR LO HECHO, PERO NO SATISFECHOS POR EL RESULTADO"
Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, destacó lo realizado por el equipo y comentó que merecían más: "Creo que hicimos para ganar el partido"
Mira #ESPNEquipoFChile en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rYYfQ0rib7
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 24, 2025
"NO PUEDO ASEGURAR QUE SEA UNA LESIÓN"
Gustavo Álvarez habló del problema físico que sacó a Matías Sepúlveda del partido ante Lanús y aseguró que primero deben evaluarlo antes de cualquier diagnóstico.
Mira #ESPNEquipoFChile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/bt5V6makzR
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 24, 2025
"TENEMOS QUE DISMINUIR EL MARGEN DE ERROR Y AUMENTAR EL PROTAGONISMO"
El DT azul habló sobre lo que debe cambiar en la vuelta ante Lanús con respecto al empate 2-2 en el Estadio Nacional.
Mira #ESPNEquipoFChile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/Ej9itFGOgq
— ESPN Chile (@ESPNChile) October 24, 2025
/