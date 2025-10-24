Después de semanas de altas temperaturas, el frío regresó a Santiago. El tiempo cambió radicalmente en la Región Metropolitana el jueves 23 de octubre y este viernes 24 se mantendrá nublado, con probabilidad de lluvia, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La temperatura mínima alcanzará los 8 °C, mientras que la máxima apenas llegará a 20 °C. Aunque inicialmente se pronosticó lluvia solo para las zonas de la cordillera, el escenario cambió y podrían registrarse precipitaciones en el centro de la ciudad.

Comunas afectadas y horario de la lluvia

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, indicó que las comunas que podrían registrar lluvias son:

Lo Barnechea

Vitacura

Las Condes

La Reina

Peñalolén

La Florida

Puente Alto

Pirque

Ñuñoa

Providencia

Santiago

La Granja

San José de Maipo

Sin embargo, la lluvia no será homogénea, sino que caerá de manera sectorizada.

Según Meteored, las precipitaciones en el sector precordillerano podrían comenzar entre las 14:00 y 16:00 horas, mientras que en las comunas céntricas de Santiago se registrarían desde las 18:00 hasta la medianoche.

Intensidad de la lluvia y acumulación de agua

La lluvia será de débil a moderada, con variaciones según la comuna. Las acumulaciones estimadas son:

San José de Maipo: 10 a 20 mm

Lo Barnechea: 5 a 15 mm

Las Condes y La Reina: alrededor de 5 mm

Viento y condiciones adicionales

Durante toda la jornada se esperan rachas de viento de mediana intensidad, que podrían alcanzar entre 40 y 45 km/h, aumentando la sensación de frío en la capital.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico.

