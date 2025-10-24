Después de semanas de altas temperaturas, el frío regresó a Santiago. El tiempo cambió radicalmente en la Región Metropolitana el jueves 23 de octubre y este viernes 24 se mantendrá nublado, con probabilidad de lluvia, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La temperatura mínima alcanzará los 8 °C, mientras que la máxima apenas llegará a 20 °C. Aunque inicialmente se pronosticó lluvia solo para las zonas de la cordillera, el escenario cambió y podrían registrarse precipitaciones en el centro de la ciudad.

Comunas afectadas y horario de la lluvia

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, indicó que las comunas que podrían registrar lluvias son:

  • Lo Barnechea

  • Vitacura

  • Las Condes

  • La Reina

  • Peñalolén

  • La Florida

  • Puente Alto

  • Pirque

  • Ñuñoa

  • Providencia

  • Santiago

  • La Granja

  • San José de Maipo

Sin embargo, la lluvia no será homogénea, sino que caerá de manera sectorizada.

Según Meteored, las precipitaciones en el sector precordillerano podrían comenzar entre las 14:00 y 16:00 horas, mientras que en las comunas céntricas de Santiago se registrarían desde las 18:00 hasta la medianoche.

Intensidad de la lluvia y acumulación de agua

La lluvia será de débil a moderada, con variaciones según la comuna. Las acumulaciones estimadas son:

  • San José de Maipo: 10 a 20 mm

  • Lo Barnechea: 5 a 15 mm

  • Las Condes y La Reina: alrededor de 5 mm

Viento y condiciones adicionales

Durante toda la jornada se esperan rachas de viento de mediana intensidad, que podrían alcanzar entre 40 y 45 km/h, aumentando la sensación de frío en la capital.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico.

/psg

Artículos relacionadosMás del autor