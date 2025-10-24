Con una primera mitad que rozó la perfección táctica y un despliegue ofensivo de alta intensidad, Liga de Quito dio un paso firme hacia la final de la Copa Libertadores tras vencer 3-0 a Palmeiras en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El campeón de 2008 no solo dominó a uno de los equipos más regulares del continente, sino que lo desbordó física y estratégicamente, apoyado en la altitud de los 2.850 metros y en una lectura de juego impecable de su técnico, Tiago Nunes.

El cuadro ecuatoriano golpeó desde temprano con el doblete del boliviano Gabriel Villamil (16’ y 45’) y un penal convertido por Lisandro Alzugaray (27’), producto de una mano de Andreas Pereira. En apenas 45 minutos, Liga resolvió el encuentro con autoridad y dejó sin respuestas a un Palmeiras que sufrió su primera derrota en el torneo, evidenciando dificultades para sostener el ritmo y la presión impuesta por el local.

El plan de Nunes fue claro: intensidad, amplitud y presión alta. Con Villamil como eje de llegada desde la segunda línea y Leonel Quiñónez proyectado por la banda izquierda, Liga de Quito asfixió al cuadro paulista, que se vio sorprendido por la velocidad de circulación del balón y la agresividad en la recuperación. Ya antes del primer gol, el arquero Carlos Miguel —sustituto del lesionado Weverton— había sido exigido por remates de Villamil y Quiñónez, en una muestra del dominio local. El primer tanto llegó tras una jugada construida desde el costado izquierdo, mientras que el segundo nació de la insistencia: un penal sancionado por mano y ejecutado con calma por Alzugaray. El tercero, justo antes del descanso, fue una muestra de sincronía: Villamil definió tras un centro de Bryan Ramírez, cerrando una mitad de fútbol contundente.

Palmeiras, tricampeón del certamen (1999, 2020 y 2021), intentó recomponerse en el complemento con los ingresos de Agustín Giay y Ramón Sosa, pero el daño ya estaba hecho. Si bien consiguió mayor control del balón, careció de profundidad y se encontró con un orden defensivo ecuatoriano que apenas concedió dos ocasiones, ambas contenidas por Alexander Domínguez, portero que reemplazó al lesionado Gonzalo Valle.

El cierre del partido tuvo un matiz amargo para Liga, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Ramírez tras una fuerte entrada sobre Giay en tiempo añadido. Sin embargo, la superioridad mostrada durante la primera mitad permite al equipo quiteño viajar a São Paulo con una ventaja que trasciende el marcador: la de haber demostrado que su propuesta futbolística está a la altura —literal y metafóricamente— de los grandes del continente.

El encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en el Allianz Parque, donde Palmeiras intentará revertir un resultado que, más allá del 3-0, representa un golpe psicológico importante. En la otra semifinal, Flamengo superó 1-0 a Racing Club y mantiene su aspiración de volver a una final brasileña. La definición continental está programada para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, escenario donde Liga de Quito podría volver a escribir una página dorada de su historia.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo